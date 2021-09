Adenbüttel

Es musste mal wieder schnell gehen in Adenbüttel: Am Freitag, ausgerechnet vor der Kommunalwahl, stand fest, dass Dienstag am Anbau der Kindertagesstätte Richtfest sein soll. Als es so weit ist, versucht Bürgermeisterin Doris Pölig noch den Brötchen-Lieferanten zu erreichen, wann er denn komme – wenige Minuten bevor sie mit dem Zimmermannshammer den letzten Nagel einschlägt. Sekt und „Schnappes“ sind da schon vor Ort. Nicht ganz unwichtig für die Prozedur.

Den Nagel bringt Pölig treffsicher und unfallfrei ins Holz. Als sie und Bauleiter Jörg Mattes wieder vom Gerüst absteigen, sind auch die Brötchen da. Dann ist Feiern angesagt in der überschaubaren Richtfest-Gesellschaft, zu der auch Mitglieder des alten und des neuen Gemeinderates und Karin Single vom DRK-Kreisverband gehören.

Anbau an die Kindertagesstätte in Adenbüttel: Dort entstehen unter anderem ein Gruppenraum, ein Bewegungsraum, ein Ruheraum und eine Werkstatt. Quelle: Dirk Reitmeister

Allen Grund zum Anstoßen hat auch Gabriele Wensel, Leiterin der DRK-Kita. Bei ihr entsteht gerade der Neubau für Gruppenraum, Bewegungsraum, Werkstatt zum Basteln, Ruheraum und Büro. Das schafft Platz im Bestandsgebäude, etwa für einen Wirtschaftsraum, in den Waschmaschine und Trockner aus der Küche umziehen. Dort wird aus dem bisherigen Bewegungsraum ein Mittelpunkt für die ganze Einrichtung. „Wo sich die Kinder treffen können. Wir werden es gemütlich herrichten.“ Außerdem sind Behinderten- und Personal-WCs geplant.

Wie sich der Anbau in Adenbüttel auf Rolfsbüttel auswirkt

Platz schafft der Anbau auch in Rolfsbüttel. Denn im dortigen Dorfgemeinschaftshaus ist jene 25-köpfige Gruppe aus Adenbüttel untergebracht, die in den Anbau einziehen wird. Seit August 2019 ist das DGH Kita-Außenstelle, sagt Pölig. „Wir hatten gehofft, zwei Jahre später zurückziehen zu können.“ Das wäre jetzt gewesen. Der aktuelle Zeitplan mit Umzug im Februar werde aber momentan gehalten, sagt Pölig. Ebenso die Kostenplanung über 800 000 Euro.

Tagespflege springt inzwischen bei Krippen-Kindern ein

Seit 1. August ist die Kita mit 45 Kindergarten- und 15 Krippengruppen voll, sagt Pölig. Einige Kinder seien in Nachbargemeinden versorgt, mit Didderse bestehe eine Kooperation, sollten noch mehr Kinder nach Adenbüttel ziehen. Zum 1. September sei genau gegenüber der Kita eine Tagespflege an den Start gegangen, die nun fünf Krippenkinder betreue. Im Frühjahr jedoch stehe weiterer Bedarf an, weiß Pölig. „Wir werden versuchen, Lösungen zu finden.“

Von Dirk Reitmeister