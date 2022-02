Adenbüttel: Polizei verfolgt Mofafahrer über Feld- und Waldwege

Adenbüttel

Den Fahrer einer Simson wollten zwei Beamte der Polizei Meine am Donnerstagnachmittag in Adenbüttel kontrollieren. Statt den Haltesignalen Folge zu leisten, setzte der Mann seine Fahrt mit teilweise bis zu 60 Stundenkilometern fort. Über mehrere Straßen und Feldwege verfolgten die Beamten das Mofa. Auf einem aufgeweichten Waldweg kam der Fahrer schließlich ins Rutschen und stürzte. Dadurch erlitt der 20-Jährige Verletzungen am Arm, er lehnte einen Rettungswagen zur Behandlung allerdings ab. Den nötigen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Von der AZ-Redaktion