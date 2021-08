Adenbüttel: Noch ist es zu früh für Möbeltransporte nach Dernau

Adenbüttel

Der Möbelkonvoi war schon geplant: Am dritten Augustwochenende wollte das Adenbütteler Helferteam mit mehreren 40-Tonnern und Craftern nach Dernau ins Ahrtal fahren, um den Opfern der Flutkatastrophe Möbel zu bringen. Jetzt kam aber aus dem 1700-Einwohner-Dorf, für das Adenbüttels Bürgermeisterin Doris Pölig spontan eine Patenschaft übernommen hat, ein Stopp: Der Einsatz wäre zu früh.

Ingrid Näkel, Vorsitzende des Verkehrsvereins Dernau, meldete sich bei Doris Pölig: „1500 Einwohner sind hier in unserer Gemeinde betroffen! Unsere Häuser werden jetzt entkernt und müssen dann getrocknet werden. Trockengeräte sind aber leider Mangelware – und deshalb können wir frühestens in vier Wochen daran denken, wieder in unsere Häuser zurückzukehren.“ Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger mussten das Dorf verlassen, kommen aber jeden Tag zurück, um ihre Häuser von Schutt und Schlamm zu befreien und – wenn sie noch standsicher sind – wieder bewohnbar zu machen.

Dernau: Helfer arbeiten in den völlig verschlammten Straßen des Dorfs im Ahrtal. Quelle: Thomas Frey/dpa

Mehrere Firmen und Privatpersonen stellen Fahrzeuge und Fahrer zur Verfügung

Für das dritte Augustwochenende hatten die Firmen Tim Urban aus Rethen, Wemmel aus Leiferde, Frömling aus Meine, die Stadt Gifhorn sowie Privatpersonen bereits spontan Fahrzeuge und Fahrer zur Verfügung gestellt, Feuerwehr wie auch Junge Gesellschaft Adenbüttel hatten sich bereit erklärt, mit anzupacken. „Nun müssen wir abwarten, wie sich die Situation in Dernau entwickelt“, bittet Doris Pölig alle Spenderinnen und Spender um Geduld.

Mittlerweile seien mehr als 100 Sachspenden angemeldet worden. „Am Donnerstag haben wir mit Tina Krahmann-Meinecke, die einmal wöchentlich Hilfstransporte ins Ahrtal fährt, den zweiten Bulli bis oben hin mit Notfallspenden in Form von Putzmittel und Versorgung für die Helferinnen und Helfer, aber auch Werkzeugen, Fahrrädern und Rollatoren gepackt, die am Wochenende in Dernau und den Nachbardörfern direkt ausgeliefert wurden.“

Zwei Helferinnen sind bei den Aufräumarbeiten dabei

Dernau: Bagger beseitigen nach dem Hochwasser den Schutt auf den Straßen des Örtchens. Quelle: Thomas Frey/dpa

Derzeit unterstützt die Rolfsbüttelerin Daniela Krämer als Helferin in Dernau die Aufräumarbeiten, während die Adenbüttelerin Christiane Möhle wieder im dortigen „Tante Emma-Laden“ hilft, wo sich die Betroffenen Spenden jeglicher Art abholen können. Michaela Biastoch, die selbst für einige Tage vor Ort war, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Briefe und Bilder von Kindergarten- und Schulkindern zu sammeln und an die jüngsten Flutopfer im Ahrtal weiterzuleiten. Und Doris Pölig nimmt weiterhin telefonisch unter der Nummer (0162) 60 34 913 Ankündigungen von Spenden entgegen: „An Kleiderspenden haben wir inzwischen genug auf der Liste, aber es fehlt an Werkzeugen, Fahrrädern, Rollatoren und natürlich Möbelspenden.“ Denn: „Nur 20 Prozent unserer Einwohner haben eine Elementarversicherung, alle anderen stehen vor dem Nichts!“, wie Dernaus Bürgermeister Alfred Sebastian berichtet.

Wenn nun also Anfang September der große Möbelkonvoi nach Dernau geht, werden vermutlich außer den bereits angekündigten noch weitere Fahrzeuge und Fahrer benötigt – wer Zeit hat und helfen möchte, kann sich ebenfalls unter der oben genannten Nummer melden. „Selbst wenn die Katastrophe nach und nach aus den Schlagzeilen verschwindet, wir werden nicht aufhören, die betroffenen Dernauer zu unterstützen“, gibt Doris Pölig die Richtung des Adenbütteler Helferteams vor.

Von der AZ-Redaktion