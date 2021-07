Adenbüttel

Mehr über die Natur lernen und dabei Gemeinschaft erleben: Eine besondere Projektwoche hat die Grundschule Adenbüttel ihren von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Mädchen und Jungen geboten. Es war Bildung mit Abwechslung vom Alltag.

Eine Woche lang befassten sich die 125 Grundschülerinnen und -schüler mit „Lernen in der Natur und im Umfeld“. Zwei dritte und eine vierte Klasse unternahmen dabei eine Radtour in Richtung Kreisstadt. „Da sind wir nach Winkel gefahren und haben gesehen, wie die Sonnenuhr funktioniert“, so Schulleiter Thomas Gottschlich. Auch die Wurzelkiefer in der Gifhorner Schweiz war ein Ziel der Adenbütteler Naturentdecker.

Radtour nach Gifhorn: In der Projektwoche der Grundschule Adenbüttel ging es sportlich zu. Quelle: privat

Eine vierte Klasse unternahm eine Wanderung von Torfhaus zum Brocken und zurück. „Das war schon eine beachtliche Strecke“, lobt Gottschlich die Ausdauer der jungen Wanderer. Die Kinder lernten so vor Ort die dramatischen Veränderungen im vom Klimawandel besonders betroffenen Bergwald kennen und erstellten im heimischen Wald eine Benjeshecke aus Totholz.

Zweitklässler pflegen den Schulgarten

Die Zweitklässler waren im Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde und erkundeten dort das Gelände und untersuchten ein Gewässer. „Die pflegen auch unseren Schulgarten.“ Dafür stellten die Schülerinnen und Schüler einen Gieß-Dienst für die Sommerferien auf.

Auf Wanderschaft gingen auch die Erstklässler. Sie führten ihre Klassenkameraden jeweils zu sich nach Hause – in Adenbüttel, Rolfsbüttel oder Didderse – und präsentierten ihr Wohnumfeld und ihre Haustiere. In einem Schmetterlingsprojekt lernten sie die Verpuppung der Insekten kennen.

Ein Erlebnis, das Kinder auf andere Gedanken bringt

Die Projektwoche ist laut Gottschlich in mehrerer Hinsicht etwas Besonderes. Wegen der Corona-Pandemie durften die Jahrgänge nur unter sich bleiben. „Wir durften nicht mischen.“ Mit der Verlagerung der Projektwoche aus der Schule in die Natur habe man den Kindern Lernerlebnis verschafft, mit dem sie endlich mal wieder Gemeinschaft erleben konnten. Das sei auch ein kleiner Trost dafür, dass die Schule das für Mai geplante Zirkusprojekt wegen der damals zu hohen Inzidenzzahlen abgeblasen hatte. Auch Gottschlich findet, dass die Kinder nach der langen Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen solch eine Abwechslung dringend nötig hatten.

Von Dirk Reitmeister