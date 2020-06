Wasserzu- und -Ablauf, dazu zwei Herde und ein Backofen – und bunte Sternchen für die Optik: Die DRK-Kita „Kleine Strolche“ in Adenbüttel hat jetzt eine Matschküche. Damit der Wunsch in Erfüllung ging, galt es, hinter den Kulissen ein paar Hebel in Bewegung zu setzen.