Adenbüttel: Das ist bei der konstituierenden Ratssitzung außer der Bürgermeisterwahl passiert

Adenbüttel

Doris Pölig ist zwar nicht mehr für die ULA sondern für die MGA zur Gemeinderatswahl angetreten. Dennoch bleibt sie Bürgermeisterin von Adenbüttel. Zu diesem Ergebnis kam der Rat in seiner konstituierenden Sitzung in geheimer Wahl am Freitagabend mit sechs Ja und drei Nein bei zwei Enthaltungen.

Die alte und neue Bürgermeisterin dankte allen, die sie gewählt hatten – den sechs Mitgliedern des Rates ebenso wie den 877 Bürgern, die in der Kommunalwahl für sie direkt gestimmt hatten. Sie wolle dem ihr entgegen gebrachten Vertrauen in den kommenden fünf Jahren gerecht werden. „Und ich möchte auch mit jenen zusammenarbeiten, die mir ihre Stimme versagt haben“, erklärte sie. Alle Ratsmitglieder und Bürger seien aufgefordert, Ideen für die Gemeinde einzubringen, sie diskutieren, abstimmen und gegebenenfalls im Zusammenspiel mit der Verwaltung auch umsetzen zu lassen, sagte Pölig.

Die Diskussion um die Fachausschüsse

In den Verwaltungsausschuss entsandte die sechsköpfige Gruppe MGA/CDU neben der Bürgermeisterin auch Daniela Krämer und die dreiköpfige GfG-Fraktion Dr. Ludwig Munzel. Die zweiköpfige Gruppe SPD/ULA nimmt dort ein Grundmandat durch Tobias von Gostomski wahr. In der auf Antrag von MGA/CDU geheimen Wahl stimmten neun Ratsmitglieder für Daniela Krämer als Vizebürgermeisterin, zwei enthielten sich.

Die Gruppe MGA/CDU wie auch die Gruppe SPD/ULA hatten unabhängig voneinander eine Umbenennung der Fachausschüsse beantragt in Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss sowie Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss. MGA und CDU wollten zudem einen neuen Ausschuss schaffen für Dorfgemeinschaft und Dorfentwicklung. Darin sah Dr. Ludwig Munzel (GfG) keinen Sinn: Stocke man von zwei auf drei Ausschüsse auf, könne man nicht mehr alle Sitzungen an einem Tag durchziehen, was stets den berufstätigen Ratsmitgliedern sehr entgegen gekommen sei. Auch sollte man den Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss besser Kultur- und Sozialausschuss nennen. Tobias von Gostomski (SPD) meinte ebenfalls, dass „wir uns mit einem dritten Fachausschuss keinen Gefallen tun.“ Die Aufgaben seien dann nicht mehr klar abzugrenzen, denn Dorfgemeinschaft überschneide sich mit Sozialem und Dorfentwicklung mit Planung.

Der Rat sprach sich dennoch mit sechs zu fünf Stimmen für die Bildung von drei Fachausschüssen aus. Den Vorsitz im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss übernimmt Daniela Krämer (MGA) mit Vertreterin Jessica Rolfs-Rübensaat (MGA), im Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss Katharina Hoffmann (GfG) mit Vertreter Dr. Ludwig Munzel (GfG) und im Dorfgemeinschafts- und Dorfentwicklungsausschuss Michael Cordes (CDU) mit Vertreter Hannes Keihe (MGA). Verwaltungsleiterin Katrin Müller bleibt allgemeine Vertreterin von Doris Pölig. Die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin erhöhte der Rat einstimmig um 50 Euro auf 600 Euro.

Gegenseitige Glückwunsche: Bürgermeisterin Doris Pölig (r.) und Stellvertreterin Daniela Krämer gratulierten einander zur Wahl. Quelle: Ron Niebuhr

Für regen Diskussionsbedarf sorgte die Frage, wer wie viele Bürgervertreter für die Fachausschüsse benennen darf. Ausgehend vom Wahlergebnis durfte allein die Gruppe MGA/CDU jeweils zwei Bürgervertreter entsenden. GfG wie auch SPD/ULA regten an, dass die Mehrheitsgruppe zu ihren Gunsten auf einen Bürgervertreter pro Ausschuss verzichtet. Nach einigem Hin und Her beantragte Hannes Keihe (MGA) eine Unterbrechung der Sitzung, um gruppenintern darüber beraten zu können. Das Ergebnis: Man würde einen dritten Bürgervertreter erlauben. Der fiele der GfG zu. Und der stelle man es dann frei, einen Platz der SPD/ULA zu überlassen, sagte Keihe. Das rief bei GfG und SPD/ULA Unmut hervor, zeugte es doch keineswegs vom eingangs beschworenen guten Miteinander aller Fraktionen und Gruppen im Rat. Letztlich vertagte man die Entscheidung über die Bürgervertreter in die kommende Sitzung.

Von Ron Niebuhr