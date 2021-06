Papenteich

Das wird wieder bunt, lebendig und abwechslungsreich, verspricht die Jugendförderung Papenteich: Gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlich engagierten Menschen aus den Vereinen im Papenteich hat das Team der Jugendförderung das Sommerferienprogramm zusammengestellt. Ziel ist, dass viele Kinder und Jugendliche eine schöne, erlebnisreiche Ferienzeit verbringen.

„Leider steht auch das diesjährige Sommerferienprogramm noch im Zeichen der Covid-19-Pandemie“, heißt es in der Pressemitteilung zu den Happy Holidays. Dies mache sich unter anderem in der Broschüre bemerkbar, die seit Anfang Juni an vielen Stellen im Papenteich ausliegt: Weil stets auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie reagiert werden muss, werden die vielen Angebote ausschließlich online veröffentlicht. In der Broschüre stehen lediglich alle Informationen zum Anmeldeverfahren, die Teilnahmebedingungen und der Hinweis auf das Anmeldeportal www.unser-ferienprogramm.de/papenteich und den QR-Code. Auf diesem Online-Portal wird dann über aktuelle Entwicklungen, Veränderungen und schlimmstenfalls Absagen von Angeboten berichtet.

Die Broschüre liegt im Rathaus, in Gemeindebüros, Schulen und Jugendtreffs

Die Broschüre „Happy Holidays 2021“ liegt im Rathaus Meine, in den Gemeindebüros, in den Sekretariaten der örtlichen Schulen, in allen Jugendtreffs und in etlichen Geschäften in den Dörfern der Samtgemeinde.Außerdem ist das Ferienprogramm natürlich im Internet zu finden unter www.unser-ferienprogramme.de/papenteich. Für fast alle Veranstaltungen sind vorherige Anmeldungen auf diesem Portal oder persönlich bei der Jugendförderung im Samtgemeinderathaus erforderlich.

Bei Online-Anmeldungen erfolgt die Bezahlung per Lastschrift, bei persönlichen Anmeldungen sofort und in bar.Anmeldebeginn ist am Samstag, 26. Juni 2021. Das Portal wird um 9 Uhr freigeschaltet.Für Hilfe bei der Online-Anmeldung, für persönliche Anmeldungen und für jede weitere Beratung zum Ferienprogramm steht die Jugendförderung zu folgenden Zeiten bereit:Zum Anmeldebeginn am Samstag, 26. Juni, von 9 bis 12 Uhr, in der folgenden Zeit bis zum Beginn der Ferien: montags bis freitags 8.30 bis 12.30 Uhr und montags von 14.30 bis 17.30 Uhr, dienstags von 15.30 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 UhrAuch danach sind Anmeldungen noch möglich, solange es freie Plätze bei Veranstaltungen gibt.

Samtgemeinde sponsert Sommerferienticket und Schwimmkurse

Auf zwei Angebote für Papenteicher, die für die kompletten Ferien gelten, weist die Jugendförderung hin: Das Sommerferienticket, mit dem Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren für 20 Euro (beim Kauf im Rathaus) durch ganz Niedersachsen und Bremen mit Bus und Bahn unterwegs sein können – an regulären Verkaufsstellen kostet das Ticket 33 Euro, auf Antrag im Rathaus bekommen Papenteicher dann 13 Euro erstattet. Und die Samtgemeinde bezuschusst Schwimmkurse. Wer irgendwann in diesem Jahr Schwimmen lernen möchte – im Auebad Wendeburg, im Freibad Edesbüttel, in der Allerwelle Gifhorn, in der Wasserwelt Braunschweig sowie im Badeland Wolfsburg werden Kurse angeboten. Papenteicher Kinder und Jugendliche bekommen dafür auf Antrag einen Zuschuss von 35 Euro.

Die Angebote sind zunächst Papenteicher Kindern und Jugendlichen vorbehalten. Sollte es noch freie Plätze geben, werden ab dem 14. Juli auch Interessierte aus anderen Kommunen angenommen.Für weitere Informationen steht die Jugendförderung Papenteich unter Tel. (05304) 50 235 oder 50 234 sowie per E-Mail an ferienprogramm@papenteich.de zur Verfügung.

