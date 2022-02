Abbesbüttel

Ein nach ersten Ermittlungen gelbes Fahrzeug beschädigte Anfang vergangener Woche den Begrenzungspfeiler eines Grundstücks in Abbesbüttel. Laut Polizei befuhr das unbekannte Auto in der Straße Im Oberdorf zwischen Montag, 7. Februar, 13 Uhr und Dienstag, 8. Februar, 10 Uhr auf ein Grundstück. Dabei oder beim Verlassen stieß das Fahrzeug gegen den gemauerten Pfeiler und beschädigte diesen. Anschließend setzte der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt unerlaubt fort. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber zum Fahrzeug wenden sich bitte unter Tel. (0 53 04) 91 230 an die Polizei in Meine.

Von der AZ-Redaktion