Eine Bratwurst oder einen Urlaubstag zusätzlich, wenn ich mich und andere schütze? Die Diskussion um Prämien für Corona-Impfungen ist für AZ-Leser Heiner Lillie nicht nachvollziehbar.

Was es bedeutet, von Autokraten, Diktatoren oder religiösen Fanatikern beherrscht zu werden, müssen Menschen von Belarus bis Afghanistan gerade schmerzhaft erfahren. Daraus sollte ein denkender Mensch eigentlich ableiten können, welches Glück er hatte, in einer freien westlichen Gesellschaft geboren worden zu sein – eigentlich. Im freien Westen jedoch glauben einige so frei zu sein, dass sie machen können, was sie wollen. Ohne Rücksicht auf Mitmenschen. Der amerikanische Soziologe Benjamin Bratton formulierte es in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung so, dass Gesellschaft nur noch als „Ansammlung von autonomen Akteuren“ verstanden werde. Er hätte auch von Egoisten ohne Pflicht zur Rücksichtnahme sprechen können.

Eine individuelle Freiheit, die eine Bedrohung und Gefährdung der Gemeinschaft darstellt

Corona hat uns jedoch gelehrt, dass wir sehr wohl in einer Gemeinschaft leben: Jeder ist in der Lage, jeden anzustecken. Menschen, die in dieser Situation zweifeln und zögern, sich impfen zu lassen, die sich gar mit obskursten Begründungen verweigern und Verschwörungsmärchen verbreiten, beharren auf einer individuellen Freiheit, die eine Bedrohung und Gefährdung der Gemeinschaft darstellt. Ist in unserer Gesellschaft wirklich jeder so frei, dass er ohne triftigen Grund seine Mitmenschen in Gefahr bringen darf? Nicht Prämien sind gefragt, sondern Einsicht in wissenschaftliche Erkenntnisse. Ohne Impfungen hätten wir zum Beispiel die Kinderlähmung nicht besiegen können. Und Bill Gates saß auch damals nicht in den Zuckerwürfeln.

Radiomoderator und Verschwörungstheoretiker Dick Farrel starb an Covid

Der amerikanische Radiomoderator Dick Farrel war einer aus der Pro-Trump-Connection, der seine Hörer mit Provokationen und Lügenmärchen unterhielt und sich mit Vorliebe der angeblichen Verschwörung rund um das Coronavirus widmete. Laut Spiegel starb er Anfang dieses Monats an einer Covid-Erkrankung. Freunde und Kollegen hätten danach in den sozialen Netzwerken geschrieben, er habe es im Krankenhaus bereut, dass er sich nicht habe impfen lassen. Den Schaden, den er angerichtet hatte, konnte er nicht mehr gutmachen. Die Einsicht kam zu spät.

Von AZ-Leser Heiner Lillie