Meine

Was im Meiner Gemeinderat passiert ist, hält AZ-Leserin Jasmin Bitondi für „Betrug am Wähler“. In ihrem Leserbrief erklärt sie ihre Enttäuschung.

Überrascht stellte ich mit Lesen des Artikels fest, dass es politisch keinen Neuanfang gibt in der Gemeinde Meine. Wo doch im Wahlkampf es als Tenor gegen die damals aktuelle „Regierung“ wehte, dass es mit der Spitze nicht weiterginge und ein neues Gesicht dort hin müsse. Mich würden die Beweggründe interessieren, wieso man nun plötzlich der Meinung ist, dass dies der Wählerwille ist? Denn gut mehr als zwei Drittel der Wähler sind nicht der Meinung, dass die SPD weiter die Geschicke führen sollte. Als Meiner habe ich sehr wohl die Ergebnisse der Kommunalwahlen für den Ort wahrgenommen und hoffte bei dieser ausgeglichenen Lage auf einen klaren Neuanfang, ohne die bisherige Spitze. Aber so sieht es eben aus, wenn sich Parteien erlauben, nach der Wahl zu vergessen, wieso sie die Stimmen bekommen haben. Für mich ist es nicht das, was der Wähler wollte und was ihm „verkauft“ wurde, und da es bei der Wahl keinerlei Umtauschrecht gibt, stellt sich die Frage eines Betruges am Wähler.

Von AZ-Leserin Jasmin Bitondi