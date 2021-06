Groß Schwülper

Der digitale Unterricht im Klassenraum soll sich an der Oberschule Papenteich noch in diesem Jahr deutlich verbessern. Neue Mediaboards und besseres WLan sind angesagt. Das ist gut so, weil die Schülerinnen und Schüler modernes Lernen verdient haben, das medial auch ihrem eigenen Alltag in der Freizeit entspricht.

Mehr moderne Technik also für den Präsenzunterricht – nun ist es wichtig, dass der nach den Sommerferien überhaupt dauerhaft stattfinden kann. Nicht nur an der Oberschule Papenteich. Alle Verantwortlichen vom Schulträger bis zum Gesundheitspolitiker sind in der Pflicht, die Sommerferien für Konzepte zu nutzen. Just am Tag des Besuchs von Kultusminister Grant Hendrik Tonne in Schwülper wurden beispielsweise bundesweit erneut entsprechende Forderungen nach mehr Tempo beim Impfen laut, damit der Präsenzunterricht auch im Herbst weiter laufen kann. Alle Verantwortlichen sind aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die Kinder auch bei einer vierten Welle in der nächsten dunklen Jahreszeit in der Schule bleiben können. Sie haben in den vergangenen 16 Monaten schon zu viel verloren.

Von Dirk Reitmeister