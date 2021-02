150 Kilometer Glasfaser werden unterhalb von Groß Schwülper verlegt

Groß Schwülper

Mit Highspeed ins Internet – das bleibt auch in der Gemeinde Groß Schwülper kein Wunschtraum mehr. Denn die Firma Deutsche Glasfaser treibt den Netzausbau in der Samtgemeinde Papenteich zügig voran. In Adenbüttel laufen die Arbeiten schon, nun war Baustart in Groß Schwülper, heute folgt dann Meine.

„Wir bauen das Netz im ganzen Ort aus“, sagte Kevin de Leeuw. Der Projektleiter wies darauf hin, dass der Dreh- und Angelpunkt des Vorhabens die Vermittlungsstelle an der Okerhalle sei. Von dort aus verlege man Leerrohre zu insgesamt 35 nachgelagerten Distributionspunkten im ganzen Ort. „Durch die blasen wir dann Glasfasern“, erklärte er. Und zwar 96 pro Strang. Denn von jedem Distributionspunkt aus können 48 Häuser angeschlossen werden mit jeweils zwei Fasern. Die Tiefbauarbeiten begannen am Montag.

Vor dem Start werden die Leitungen mit Licht geprüft

612 von 1432 Haushalten haben einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Bereits ab Dezember klärte man mit ihnen, wo im Gebäude sie den Hausanschluss haben möchten. Es folgten Gartenbohrungen, sprich das Verlegen der Leerrohre zwischen Gehweg und Hauswand. Nach und nach öffne man jetzt die Gehwege, um die Häuser anzuschließen. „Mit Licht prüfen wir, ob die Leitungen auch wirklich einwandfrei funktionieren“, sagte de Leeuw. Erst danach werde in den Häusern die notwendige Technik installiert. Und abschließend noch einmal gecheckt, ob der Internetanschluss so läuft wie geplant.

Innerhalb von zehn bis zwölf Wochen habe man die Tiefbauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen, schätzte de Leeuw. Die Häuser anzuschließen, dauere noch ein paar Wochen. Dabei spielt die Pandemie dem Bautrupp in die Hände, denn die meisten Leute sind zu Hause. Das erleichtert es, sich auf einen Termin für den Hausanschluss zu verständigen. „Die ersten Anschlüsse sollten im April oder Mai fertig sein“, zeigte sich de Leeuw zuversichtlich. Dabei berücksichtigte der Projektleiter bereits die Verzögerung durch den unerwarteten Wintereinbruch: „Das hat uns etwa fünf Wochen gekostet.“

Bis Ende des Jahres will die Deutsche Glasfaser in Groß Schwülper fertig sein

Nichtsdestotrotz soll das Glasfasernetz in Groß Schwülper bis Ende des Jahres komplett sein. Zumindest überall dort, wo die Deutsche Glasfaser aktiv ist. „Und damit wären wir beim hässlichen Pferdefuß: Ich wohne in der falschen Gegend“, bedauerte Uwe-Peter Lestin. Schwülpers Bürgermeister wohnt in einem weißen Fleck. Gemeint sind damit jene Bereiche, die mit Internet bisher so unterversorgt waren, dass sich der Landkreis mit seinem Partner Giffinet über ein Förderprogramm um den Netzausbau kümmert. Während Lestin und seine Nachbarschaft westlich der Schlossstraße sich also wohl noch ein paar Jahre gedulden müssen, können dagegen östlich der Schlossstraße schon bald alle mit Highspeed surfen.

Auf eine Gesamtlänge von 21,6 Kilometer erstrecken sich die Tiefbaumaßnahmen. Und davon soll übrigens nach Abschluss des Projektes nichts mehr zu sehen sein. „Wir dokumentieren per Video den Zustand aller Straßen und Wege vor Baubeginn“, sagte de Leeuw. So könne man sicherstellen, hinterher alles mindestens so wieder herzustellen, wie es vorher aussah. Gut 150 Kilometer Glasfaser liegen dann unterhalb von Groß Schwülper.

Von Ron Niebuhr