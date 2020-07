Papenteich

Zum Schuljahresende hat die Oberschule Papenteich jetzt 115 Schülerinnen und Schüler aus den 9. und 10. Klassen entlassen. Fast 50 Prozent der Abgänger des 10. Jahrganges haben dabei den erweiterten Sekundarabschluss I erreicht, der zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe berechtigt. Ein sehr guter Wert, der trotz coronabedingter Schulschließung erreicht wurde, freute sich Schulleiter Stephan Lindhorst.

Aufgrund der Hygienevorschriften durften die Zeugnisse nur klassenweise übergeben werden. Die Schüler konnten sich von einem Elternteil begleiten lassen und saßen im Forum der Schule mit Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand voneinander getrennt. Die Stimmung war natürlich etwas gedämpfter im Vergleich zu den Vorjahresveranstaltungen. Am letzten Schultag wurden dann erstmalig zehn Schüler aus dem Gymnasialzweig der Oberschule entlassen, die nach den Sommerferien ihren weiteren Weg in der gymnasialen Oberstufe gehen werden. In Begleitung ihrer Eltern oder Angehörigen erhielten sie die Zeugnisse aus Händen ihres Klassenlehrers Sascha Sabien.

Alle Gymnasialklassen haben das besondere Profil Technik

In diesem Schuljahr haben 61 Schüler die vier Gymnasialklassen der Oberschule besucht. „Die Lernbedingungen hier sind sehr gut“, betont der Schulleiter. „Wir haben kleine Klassen und können als Ganztagsschule Pflichtunterricht, beispielsweise in Fremdsprachen, über die vorgegebene Stundenzahl hinaus anbieten. Außerdem haben alle Gymnasialklassen das besondere Profil Technik, was in Niedersachsen nahezu einmalig ist.“

