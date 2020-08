Gifhorn

Keine Flugreise in diesem Jahr, und die Nordseeküste war auch überlaufen: Viele Gifhorner haben das Radfahren in der eigenen Region für sich entdeckt. Die Fahrradhändler verzeichnen einen deutlichen Nachfrageschub. Den Fachkräftemangel in den Werkstätten hat das aber noch verschärft. Wie halten Sie es mit dem Radfahren?

Von der Redaktion