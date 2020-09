Gifhorn

Zwei Radfahrer sind in diesem Jahr schon auf Straßen im Kreis Gifhorn ums Leben gekommen. Das sind jetzt in acht Monaten schon so viele, wie in den beiden Jahren davor in zwölf. Experten berichten, dass die Gefahr in der Regel nicht von hinten, sondern von der Seite kommt. Autofahrer, die aus der Seitenstraße oder einer Hofeinfahrt kommen, erfassen von links oder rechts kommende Radfahrer. Damit sei die gefühlte Sicherheit auf dem Geh- und Radweg eher eine trügerische. Ihre Meinung interessiert uns. Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Von der Redaktion