Die 2G-Regel zur Corona-Abwehr: In Orten, ein denen die gilt, haben nur noch Geimpfte und Genesene zutritt, Getestete aber bleiben außen vor. Der Vorteil: Masken- und Abstandspflicht kann dann entfallen. Sollte diese Regel in Gifhorner Gaststätten eingeführt werden? Was meinen Sie? Unter allen Teilnehmern der Umfrage wird ein 50-Euro-Gutschein von Mediamarkt verlost.