Landkreis Gifhorn

Der Ansturm im Einzelhandel war am Montag groß – und am Dienstag werden erneut volle Geschäfte erwartet, bevor am Mittwoch die harrten Einschränkungen zur erneuten Eindämmung der Corona-Pandemie greifen werden. Was halten Sie vom Lockdown im Einzelhandel? Was ist Ihre Meinung?





Von der Redaktion