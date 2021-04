Landkreis Gifhorn

Die Corona-Inzidenz in Gifhorn ist zwar leicht gesunken, liegt aber weiterhin über der 100er-Marke. Der am Freitag veröffentlichte Wert beträgt 146,2. Somit bleibt Gifhorn Hochinzidenz-Kommune. In Niedersachsen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag in 31 von 45 Landkreisen bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, was striktere Corona-Beschränkungen bedeutet. In Gifhorn wurde daher auch die Ausgangssperre bis zum 2. Mai verlängert. Was meinen Sie? Fühlen Sie sich durch die Corona-Verbote eingeengt? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Von der Redaktion