Eine Flasche selbstgemachten Eierlikörs, als anonymes Geschenk in der Zeitungsrolle deponiert, weckt in Anke Weber Erinnerungen. An ihre ostpreußische Oma, an Eierlikör aus Schokobechern. Und wirft in ihr die Frage auf, ob Eierlikör nicht auch das Potenzial zum Kultgetränk hat.