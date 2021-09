Gifhorn

Ein neues Wort fasziniert mich seit einiger Zeit. Zumindest hatte ich es zuvor nie gehört. Mit sogenannten Fremdwörtern passiert mir das häufiger. Sobald sie aus dem Mund eines Gegenübers purzeln und ich keine Ahnung habe, wovon die Rede ist, komme ich mir blöd vor. Was völlig übertrieben ist. Denn dass ich deutsche Muttersprachlerin bin, bedeutet nicht, dass ich die bis zu 500 000 Wörter, die diese Sprache laut Duden umfasst, auch wirklich drauf habe.

Wenn ich dem Durchschnitt entspreche, dann benutze ich nur bis zu 16 000 Wörter davon und trage etwa 50 000 in meinem passiven Wortschatz herum. Ich bin also nicht die einzige, die eine große Anzahl von Wörtern der eigenen Sprache nicht kennt.

Eine große Begeisterung für das Wort Kakofonie

So war zum Beispiel meine Begeisterung, als ich das Wort Kakofonie für mich entdeckte, groß. Die Bedeutung, nämlich laute, harte und unschön klingende Geräusche, konnte ich mir sofort merken, wenngleich in meiner Eselsbrücke der Buchstabe C vorkommt, den ich beim Schreiben dann wieder wegdenken muss.

Was ich nicht geahnt habe: Es gibt Wörter, die keine Fremdwörter sind und die ich trotzdem nicht kenne. Dazu gehört das mir recht neue Wort „Waldeinsamkeit“. Was sollte diese Zusammensetzung bedeuten? Hatte sich das jemand ausgedacht? Vielleicht aus poetischen Gründen? Ich hatte keine Ahnung. Jedenfalls steht es wirklich im Duden und beschreibt das Gefühl, allein im Wald zu sein und dabei Verbundenheit zur Natur zu verspüren.

Obwohl ich gerne alleine bin, möchte ich nicht einsam sein

Es handelt sich also um eine angenehme Einsamkeit. Genau an dieser Stelle hinkte mein Verständnis hinterher. Obwohl ich gerne alleine bin, möchte ich nicht einsam sein. Einsamkeit verbinde ich mit trauriger Verlassenheit. Rein sachlich hatte ich zwar verstanden, doch mein Gefühl bastelte sich trotzdem eine eigene Wortbedeutung.

Wegen der Corona-Pandemie fiel mir im nahe am Wald gelegenen Zuhause nämlich langsam die Decke auf den Kopf. Denn solange ich nicht vollständig geimpft war, hielt ich mich mit Aktivitäten zurück. Sogar die von mir geliebten Großstadtbesuche, die ich von Zeit zu Zeit als Ausgleich zum Landleben irgendwie brauche, habe ich mir verkniffen. Die Beschaulichkeit des Landlebens, die ich sonst so sehr schätze, fing an, mir auf die Nerven zu gehen. Und die Waldeinsamkeit erst recht.

Die Reizüberflutung von Berlin war Genuss und Inspiration

Inzwischen ist meine Impfung vollständig und es ergab sich die Aufgabe, Umzugskartons zu meiner Tochter nach Berlin zu bringen. Berlin! Die Reizüberflutung war Genuss und Inspiration. Ich konnte gar nicht genug von dem diversen Treiben bekommen. Jedenfalls am ersten Tag. Am zweiten Tag traten gegen Nachmittag schon leichte Ermüdungserscheinungen auf. So viele Menschen. Als ich am dritten Tag wieder zu Hause ankam, sah ich in die Baumwipfel um mich herum, hielt meine Nase in die frische Luft und atmete tief durch. Diese wunderbare Waldeinsamkeit! Ich habe kapiert.

Info: Das Buch zur Kolumne „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de; Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author; facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin.

Von Anke Weber