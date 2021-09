Gifhorn

Hornissen sind in meinem sommerlichen Garten ein gewöhnlicher Anblick. Insofern habe ich mich nicht gewundert, als ich an der Terrassentür wiederholt Hornissen fliegen oder sogar im Schlitz zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk verschwinden sah. Das war zu der Zeit, als es hochsommerlich warm war und ich die meiste Zeit draußen verbrachte. Es kam mir nicht in den Sinn, Rollläden zu betätigen. Die Hitze hielt sich in Grenzen und abends war es lange hell.

Irgendwann bemerkte ich an meiner Terrassentür jedoch vermehrt brummende Aktivität und mir wurde klar, dass die Hornissen einen guten Ort für sich entdeckt hatten. Da sie zu den besonders geschützten Arten zählen und friedliche Mitbewohner sind, habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Doch schon bald wurde das Treiben emsiger und es war nicht mehr möglich, die Terrassentür zu öffnen.

Der Rollladen war wie eingefroren – komplett verklebt

Inzwischen ist die Problematik im wahrsten Sinne des Wortes größer geworden. An einem Abend, es war früh kühl und dunkel geworden, wollte ich es mir im Wohnzimmer gemütlich machen und den Rollladen herunterlassen. Nichts bewegte sich. Das Ding war wie eingefroren. Außerdem knackte und knisterte es im Rollladenkasten. Ich ahnte es sofort und am nächsten Tag bestätigte die optische Kontrolle meinen Verdacht – die Hornissen haben ihr Nest in dem Kasten gebaut und den Rollladen komplett verklebt.

Abgesehen davon, fahren sie, wie alle anderen Insekten, total auf Licht ab. Sobald ich im Haus Licht einschalte, kann ich die Haustür nicht mehr öffnen. Wenn ich also am späten Abend mit dem Hund vor die Tür gehe, taste ich mich im Stockdunkeln voran. Außerdem haben sich Flecken an der Wand gebildet – ich vermute dahinter das Hornissenklo. Super. Als mir klar wurde, dass ich ein ganzes Volk beherberge, informierte ich mich im Internet. Im Wohnzimmer kann ich wohl erst im November wieder die Schotten dicht machen, um herbstliche Gemütlichkeit zu erlangen. Ungefähr zu dem Zeitpunkt sollte das Volk vollständig abgestorben und die Königin ins Winterquartier umgezogen sein.

In Ruhe auf der Terrasse Zwetschenkuchen essen – das geht jetzt

Keine Ahnung, ob der Rollladen dann noch zu retten ist. Egal. Immerhin kann ich im Moment in Ruhe draußen Zwetschenkuchen essen. Keine einzige Wespe nervt mich. Mein Dank geht an die Hornissen. Sie haben Wespen zum Fressen gern. Gefühlt sind auch weniger Fliegen und Mücken im Haus. Offenbar habe ich vor der Tür die ökologischste Insektenfalle, die man sich nur denken kann. Denn so ein Hornissen-Volk erbeutet pro Tag etwa ein halbes Kilo Kleingetier, darunter Mücken, Fliegen, Spinnen und Wespen. Also genau die Insekten, auf die ich in meiner direkten Umgebung sowieso keine Lust habe. Nicht schön, dass ich Wohnzimmer und Rollladenkasten bald renovieren muss. Aber hey – mit den Hornissen ist es ein bisschen wie mit dem Impfen. Die Vorteile überwiegen.

Info: Das Buch zur Kolumne „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de; Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author; facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin

Von Anke Weber