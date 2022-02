Kreis Gifhorn

Die Erfahrung sagt mir, dass es im Februar noch sehr kalt werden kann. Der Februar ist ein Wintermonat. Mein Gefühl ist da anderer Meinung. Überall sehe ich Knospen und die üblichen Blumen, die frühzeitig leichtes Spiel hatten. Bei den Nachbarn lief es für sie etwas besser, die hatten ihr Laub bereits im Herbst beseitigt. Bei mir sind hier und da Schichten liegengeblieben, weshalb sich Schneeglöckchen und Co. ein bisschen anstrengen mussten. Aber was ist so eine lockere Laub- gegen eine verharschte Schneedecke? Blümchenkram.

Der neue Nistkasten steht noch im Flur, sollte wohl aber dringend aufgehängt werden. Der Vogelgesang da draußen klingt paarungswillig. Meine ornithologischen Kenntnisse sind jedoch als unterentwickelt zu kategorisieren, weshalb das keinerlei Aussagekraft hat. Dass die ersten Störche ihre Nester bezogen haben, werte ich dagegen als Statement von Fachkräften.

Wie sieht es bei dem Vogel wohl im Kopf aus?

Dennoch will ich nicht voreilig mit meiner Vorfreude auf den Frühling sein. Vor vier Jahren kam im März noch ein Wintereinbruch mit fiesem Ostwind, so dass ich mir die krasseste Mütze mit Ohrenklappen auf den Kopf gesetzt und sogar den Schal um Mund und Nase gewickelt habe. Es gibt da also keine Planungssicherheit. Trotzdem bin ich zuversichtlich. Der Specht klopft schon wie verrückt an den Bäumen herum. Wann immer mein Mann dieses Geräusch vernimmt, sagt er, dass er nicht wissen wolle, wie es bei dem Vogel im Kopf aussieht. Ich selbst habe stets darauf vertraut, weil die Natur ihre Lebewesen sehr fantasievoll mit den erstaunlichsten Fähigkeiten beschenkt, dass auch der Specht eine passende Ausstattung mitbekommen hat, um seiner Tätigkeit kopfschmerzfrei nachgehen zu können.

Superkraft mit 20 Trommelschlägen pro Sekunde

Da ich jedoch an dieser gewissen Stelle zwischen Winter und Frühling die immer gleiche Überlegung zu hören bekomme, war es an der Zeit, einmal nachzulesen, warum der Specht den Höhlenbau ganz ohne Schleudertrauma überlebt. Ohne näher auf die exakte Anatomie einzugehen – der Specht hat sowas wie Stoßdämpfer im Kopf, lebt ohne Hirnflüssigkeit, so dass sein Gehirn beim Klopfen nicht wild durch die Gegend schwappt, und schafft 20 Trommelschläge pro Sekunde, die er mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern ausführt. Das läuft unter Superkraft.

Und wie süß der Specht ist! Er baut nicht nur eine Höhle für den Eigenbedarf, sondern gleich mehrere. Sozialwohnungsbau hätte ich getippt. Denn die Höhlen werden später von anderen Vögeln, Eichhörnchen oder Insekten genutzt. Tatsächlich ist es aber was mit Liebe. Gesteigerter Einsatz hat ja oft mit Liebe zu tun. Nicht nur bei den Tieren. Jedenfalls ist der Höhlenbau ein Balz-Ritual und der Specht-Mann baut so lange Unterkünfte, bis die Specht-Frau in eine davon einziehen möchte. Armer Kerl. Und das auf dem Land! Dabei dachte ich immer, dass endlose Wohnungsbesichtigungen nur in der Großstadt ein Thema sind.

Von Anke Weber