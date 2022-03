Gifhorn

Himmelblau-Gelb ist die Farbkombination, die aktuell meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seit Russlands Krieg gegen die Ukraine ist mein Auge geradezu darauf gepolt. Wo auch immer ich mich aufhalte, filtert mein Blick blau-gelbe Details aus dem Gesamtumfeld.

Bei der Arbeit am Laptop sehe ich auf der Suche nach einer Formulierung aus dem Fenster, und meine Forsythie präsentiert mir ihre erste gelbe Blüte vor einem blauen Himmel. Wann immer das in den vergangenen Jahren passiert ist, habe ich wohl an Frühling gedacht, jedoch nie an die Ukraine.

Ich denke ständig an das Land, in dem gerade Krieg herrscht

Anke Weber Quelle: Weber

Jetzt denke ich ständig an das Land, in dem gerade Krieg herrscht. Und zwar nicht nur dann, wenn ich bewusst Nachrichten verfolge, sondern auch, wenn ich etwas anderes mache, das so alltäglich und normal ist, dass es mir vor dem Hintergrund des nahen Krieges skurril erscheint. Arbeiten. Oder mit dem Hund spazieren gehen. Was entdecke ich dabei am Wegesrand? Eine weggeworfene Verpackung von irgendwas. Farbe: Blau und Gelb.

Unterwegs im Auto tackert mir jedes gelbe Ortsschild vor blauem Himmel die Ukraine in die Gedanken. Und der Himmel über Norddeutschland ist aktuell erstaunlicherweise häufig blau. Es breitet sich hierzulande ein bisschen Frühling aus. Die ersten Bienen summen und mein Garten liegt friedlich und ruhig anmutend im Sonnenschein. Unfassbar, dass es anderenorts jemand wagt, so etwas zu zerstören, nur um den eigenen Gartenzaun um das sowieso schon großzügige Grundstück ein paar Meter zu versetzen.

Sogar das Domino-Spiel weckt Gedanken an die Flüchtenden und Geflüchteten

Sogar das Dreiecks-Domino-Spiel, das mein Mann und ich neuerdings manchmal spielen, um uns abzulenken, bringt mich, wenn die Spielsteine mit den gelben und blauen Punkten aneinandergelegt werden, gedanklich wieder zu den Menschen in der Ukraine sowie den daraus Flüchtenden und Geflüchteten. Ebenso wie jede Osterglocke, das Zauntor in einem Dorf, das vielleicht ein Eintracht-Braunschweig-Fan gestrichen hat und das blau-gelbe Landschaftsbild, das eine Freundin gemalt hat. Im Regal erregt unter allen Büchern das mit dem hellblau-gelben Rücken meine Aufmerksamkeit. Es ist von Mariana Leky – eines meiner Lieblingsbücher – und heißt ausgerechnet: Was man von hier aus sehen kann.

Was ich bezüglich des Krieges in der Ukraine von hier aus sehen kann, wühlt mich auf und lässt mich hilflos und sorgenvoll dasitzen. Was also kann ich tun, von diesem sicheren Platz aus, der sich in einem intakten Haus befindet? Drei kleine Gesten sind es, mit denen ich versuche, eine Hilfe zu sein. Die finanzielle Unterstützung einer Stelle meines Vertrauens. Der Eintrag in eine Liste, der meine Bereitschaft für die Aufnahme eines geflüchteten Menschen aus der Ukraine signalisiert. Und das Lächeln, das ich auf der Straße irgendwelchen Menschen zukommen lasse, denen genauso wenig nach Lächeln zumute ist wie mir.

Leider lässt sich die Welt nicht mit einem Lächeln retten. Aber wenigstens ein bisschen besser machen.

Von Anke Weber