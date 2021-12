Gifhorn

Zu Silvester habe ich als Kind manchmal eine Wundertüte bekommen. Die bunt bedruckten Papiertüten in Postkartengröße gab es damals in jedem Laden. Sie enthielten, soweit ich mich erinnere, eine kleine Süßigkeit und irgendein Plastikspielzeug, Mini-Puzzle oder Abziehbild. Der beste Moment war eigentlich, die noch geschlossene Tüte in der Hand zu halten und nicht zu wissen, wie der Inhalt aussieht. Also entsprechend der Gefühlslage zu jedem neuen Jahr.

Noch blicken wir zurück auf 2021, diese Wundertüte voller Inzidenzen und unübersichtlicher Regel-Änderungen, von der wir vor einem Jahr noch gehofft hatten, sie würde etwas anderes enthalten als die brüchigen Teilchen, aus denen wir uns ein anderes Leben puzzeln mussten. Und noch während wir das machen, halten wir schon die nächste Wundertüte in der Hand. Hoffnungsvoll befühlen wir den Inhalt. Was ist wohl drin?

Eine ungeplante Zusammenkunft am Wegesrand

Ein paar Leute und ich haben neulich mal orakelt. Mitten auf einem Feldweg. Mein Hund hatte sich am Wegesrand festgebuddelt, und auf einmal standen sechs Menschen da. Derart ungeplante Zusammenkünfte ergeben sich dauernd auf dem Land. In Werkstätten und Garagen, irgendwo am Straßenrand, weil einer noch drei Bier im Auto hat, oder einfach nur, weil ein neuer Mähdrescher im Einsatz ist und acht Leute anhalten und zugucken, wie ein Feld abgemäht wird.

In diesem Fall wollte sich also ein Hund nicht von einer erschnüffelten Mäuse-Behausung trennen, und während ich beschwörend auf ihn einredete, kamen Bekannte aus der weitläufigeren Nachbarschaft des Weges und verweilten. Irgendwann wünschten wir uns Glühwein herbei. So unfassbar es erscheint – kurz darauf kam das Ehepaar aus dem Haus am Feldrand mit einer dieser riesigen Thermoskannen, die ich noch nie bei Stadt-Leuten gesehen habe. Die beiden hatten uns beim Blick aus dem Fenster erspäht und Lust auf Gesellschaft gehabt. Wir waren uns direkt sicher, eine Art Wunsch-Kraft entfaltet zu haben. Und wenn das so war, dann wollten wir die natürlich auch für das kommende Jahr nutzen.

Auf der Wunschliste stehen die Klassiker ganz oben

Es ging also los mit dem Gewünsche und alle hatten so ihre eigenen Vorstellungen, wie es mit der Politik, der Gesellschaft, dem Land oder sogar der Welt weitergehen solle. Niemand war so naiv zu denken, man könne sich Corona wegwünschen. Insofern stand Gesundheit ganz oben auf der Liste. Direkt gefolgt von Weltfrieden. Die Klassiker also.

Einer der Anwesenden, dessen aus der Zeit gefallenen Sprüche sich unerfreulich häuften, stellte für das neue Jahr übelste und teils absurde Prognosen auf. In der Runde wurden betretene Blicke ausgetauscht. Wir wollten doch nur ein bisschen vergnügliche Schönwünscherei betreiben. Und dann meinte dieser Mensch, das Leben sei kein Wunschkonzert. Nein, Mann. Ist es nicht. Aber jeder einzelne Tag und jedes Jahr ist eine faszinierende Wundertüte. Manchmal ist aber auch eine Knalltüte dabei.

Von Anke Weber