Gifhorn

Die Nacktschnecken-Invasion wurde mir auf einem Geburtstag quasi herbeigeredet. Es begann mit der Frage: „Hast du eigentlich auch so viele Nacktschnecken bei dir?“ Ich verneinte. In meiner Wahrnehmung waren es nicht mehr als sonst. Die anderen hatten viele und erzählten sich ausführlich und mit vielen Details ihre Nacktschnecken-Geschichten. Mir fiel auch eine ein. Irgendwann bin ich mal barfuß in einen Holzschuh geschlüpft – direkt in eine Nacktschnecke. Der Schleim hat sich auch nach mehrfacher Wäsche und Behandlung mit grobkörniger Handwaschpaste hartnäckig an meinem Fuß gehalten. Seitdem bin ich vorsichtig mit Holzschuhen, die vor Türen stehen.

Am nächsten Morgen war sie da

Als ich von dem Geburtstag nach Hause kam, suchte ich aufmerksam nach Nacktschnecken. Ich konnte keine Auffälligkeiten in meinem Garten feststellen. Aber manchmal bekommt man ja auch Husten, wenn jemand von Husten spricht. Oder man tritt in einen Hundekot-Haufen, nur weil es jemand kurz zuvor erwähnt hat. So war es auch mit den Nacktschnecken. Am nächsten Morgen waren sie da. In massiver Überzahl. Die erste fiel mir beim Öffnen der Tür vor die Füße. In die nächste trat mein Hund. Ich hatte sie an Glastüren, Fenstern und überhaupt überall. Es war Zeit für beratende Gespräche, und ich hörte mich bei sämtlichen Leuten um, die ich an diesem Tag traf. Was sie mir berichteten, war nichts für Zimperliche.

Die sanftesten Hobby-Gärtnerinnen mutieren beim Anblick von Schnecken zu erbarmungslosen Monstern. Eine Kräuter-Gärtnerin, die ich bisher für ein elfenhaftes Wesen gehalten habe, ertränkt sie in Bier. Die Besitzerin eines üppig blühenden und prachtvollen Bauerngartens führt beim Durchstreifen ihres Terrains angeblich immer ein Messer bei sich. Im Internet gibt es noch weitere Vorschläge dieser Art. Kochendes Wasser zum Beispiel. Oder die Tiefkühltruhe. Wer bewahrt sterbende Nacktschnecken in der Tiefkühltruhe auf? Ich fange Fliegen und Spinnen mit einem Becher und trage sie ins Freie. Ganz bestimmt beginne ich nicht damit, Schnecken zu zerschnippeln oder einzufrieren.

Ich will keine Schnecken einsammeln

Aber es gibt auch die sanfte Schnecken-Entfernung. So schickt eine Freundin von mir einfach ihren Mann zuerst zum Sammeln in den Garten und dann in den Wald. Dort kippt er den Eimer mit dem lebenden Sammelgut einfach aus. Schnecken legen pro Nacht etwa 25 Meter zurück. Das ist also eine reine Rechenübung. Direkt hinter dem Gartenzaun sollte der Wald nicht liegen. Trotzdem: Ich will keine Schnecken einsammeln. Auch nicht einfrieren, zerschneiden oder mit Schneckenkorn bekämpfen. Was also tun? Da bleibt nur eine Lösung. Ich halte es mit den Schnecken wie mit anhänglichen Typen, die man nicht abschütteln kann und ja auch nicht gleich umbringt, nur weil sie so nerven. Ich lasse mich einfach weiter einschleimen.

Von Anke Weber