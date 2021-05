Müden

Der AZ-Leser Dirk Meier-Plate aus Müden hält die Ansätze in den verschiedenen Gemeinden der Samtgemeinde, etwas für die Jugend zu tun, für sinnvoll. Allerdings nicht uneingeschränkt – hier seine Vorschläge.

Die Dörfer in der Samtgemeinde Meinersen wollen ihre Jugend abseits des Vereinssports fördern. Erst einmal ein sicher wichtiger und notwendiger Schritt. Leiferde plant eine MTB Strecke, Müden einen Skatepark und Meinersen will für 550 000 Euro ein Jugendheim bauen. Da frage ich mich: Wieso hat man eine Samtgemeinde, wenn am Ende doch jeder seins macht. Wieso bündelt man nicht finanzielle und organisatorische Kräfte und schließt sich zusammen?

Alle drei Projekte würden sich perfekt zusammenschließen lassen

Alle drei Projekte sind für sich eine lohnenswerte Investition in die Jugend. Und alle drei Projekte würden sich perfekt zusammenschließen lassen. Mails an Frau Fahlbusch-Graber in diese Richtung sind leider verneint worden. Begründung: Die Jugend könne nicht über die Dörfer fahren und man wolle sich zunächst um die eigene Jugend vor Ort kümmern.

Ich fahre seit 20 Jahren Mountainbike und kenne unsere Wälder sehr gut. Seit zwei Jahren stellen wir fest, dass sich einige Jugendliche abseits der vorhandenen Wege und Trails ihre eigenen Strecken in die Wälder bauen. Das ärgert die Waldbesitzer und sorgt für Sperrungen. Es ist also Bedarf da. Ich kenne viele Bikeparks und ähnliche Outdooreinrichtungen. Und diese sind nicht alle 20 Kilometer zu finden. Wer Spaß und Interesse am Sport hat, nimmt auch gern eine kurze Anreise in Kauf. Was ist mit dem Bürgerbus? Kann der Bus nicht auch für die Beförderung der Jugend genutzt werden? Fahrradträger montiert und los geht’s.

Mehr Geld bedeutet auch eine umfangreichere Anlage

Ich bin mir sicher, dass eine Zusammenarbeit der Samtgemeinde für diese Projekte einen Mehrwert für alle Beteiligten hat. Vor allem für die Jugend. Mehr Geld bedeutet schließlich auch eine umfangreichere Anlage, die in der Lage wäre, Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen über viele Jahre zu begeistern. Ein Blick nach Bad Salzdetfurth in den Bike- und Outdoorpark lohnt sich, um Ideen zu sammeln. Und wenn man dann noch den Betrag vom geplanten Jugendheim in Meinersen halbiert und in den Bike-und Skatepark packt, dann kann was wirklich Tolles entstehen.

Von AZ-Leser Dirk Meier-Plate