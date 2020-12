„Vor einer Impfung steht Aufklärung und Beratung über mögliche Nebenwirkungen“

Gifhorn

Zum Thema Corona-Impfung schreibt Dr. Lutz Müller, Frauenarzt aus Gifhorn, dass er kein Impfgegner sei, aber wichtige Informationen um Wirkung und Risiken ihm bislang fehlen:

Der gesellschaftliche Druck, die Coronakrise zu meistern, ist unbestritten. Vor einer Impfung steht die Aufklärung des Patienten und die Beratung über mögliche Nebenwirkungen. Aus diesem Grund sollte der Coronaimpfstoff von Biontech nicht in der Öffentlichkeit als absolut sicher bezeichnet werden, ein, wenn auch geringes, Restrisiko bleibt bestehen.

Es gibt wichtige Gründe, die für den Impfstoff der Firma Biontech sprechen. So ist der Impfstoff komplett virusfrei, kann also nicht infektiös sein. Er ist in relativ kurzer Zeit in großer Zahl herstellbar und hat bei den bisher vorliegenden Daten nur mäßige Nebenwirkungen.

Allerdings ist bisher ein vergleichbarer m-RNA Impfstoff für den Menschen nicht zugelassen, das Verfahren ist neu in der breiten Anwendung am Menschen. Die immunologischen Vorgänge sind dabei hochkomplex. Grundsätzlich wird RNA vom menschlichen Körper außerhalb der Zelle sofort abgebaut, sodass die RNA verändert (m steht für modifiziert) und in kleinste Fettkügelchen (Lipid-Nanopartikel) verpackt werden muss, um sie in die Muskelzellen einzuschleusen. Es handelt sich um einen genetischen Wirkmechanismus, der in die Regulation des Zellstoffwechsels eingreift. Die mRNA enthält den Bauplan für sogenannte Spike-Proteine, die dem Körper eine Virusinfektion vortäuschen, was wiederum eine Immunantwort auslöst. Die Immunantwort des Körpers soll ausreichend, darf aber nicht überschießend ausfallen. Der Zellkern mit dem darin enthaltenen Erbmaterial, die DNA, wird nicht erreicht, dies ist nur in extrem unwahrscheinlicher Konstellation vorstellbar. Langzeitstudien können in der Kürze der Zeit nicht vorliegen. Die von Biontech vorliegende Studie umfasst etwa 43 000 Probanden, eine relative kleine Gruppe zu der geplanten Anwendung an vielen Millionen Menschen. Insofern kann es sein, dass sehr seltene Nebenwirkungen erst bei millionenfacher Impfung auffallen werden.

In unserem Land mit einem der strengsten Gendiagnostikgesetze und gentechnikfreien Lebensmitteln muss an eine mRNA Impfung ein hoher Sicherheitsanspruch gestellt werden.

Von AZ-Leser Dr. Lutz Müller