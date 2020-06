„Das ist eine vorsätzliche Gefährdung von Mitmenschen“

Gifhorn

Über das Verhalten einiger renitenter Masken-Gegner auf dem Gifhorner Wochenmarkt ärgert sich Hartmut Korban aus Isenbüttel – die Polizei hatte 104 Personen auffordern müssen, die Masken-Pflicht einzuhalten, sieben von ihnen reagierten uneinsichtig, ein 82-Jähriger griff sogar zwei Polizisten an:

Wir müssen aufhören, Verstöße gegen die Maskenpflicht schön zu reden! Das ist eine vorsätzliche Gefährdung von anderen Mitmenschen. Über 100 Ermahnungen in so kurzer Zeit sind nicht hinzunehmen! Anscheinend finden das unsere Behörden gar nicht so schlimm. Und es ist ja so einfach, nur den drohenden Finger zu heben, und man spart sich doch eine Menge an Arbeit. Wir leben doch in einer Zeit, in der Ermahnungen doch nicht mehr ernst genommen werden. Und die Presse verbreitet diesen Tenor auch noch. Wohin das führt, sieht man doch an den jüngsten Ereignissen in Göttingen und Berlin, um nur einige Bespiele zu nennen. Und alle anderen müssen darunter leiden. Noch einmal: Das ist nicht mehr witzig.

Von Hartmut Korban