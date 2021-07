Gifhorn

Auch wenn das Thema Corona den Klimawandel ein bisschen in die zweite Reihe verdrängt hat im Bewusstsein der meisten, auch wenn der aktuelle Regen und im Vergleich zu den Vorjahren niedrige Temperaturen die Erwärmung der Atmosphäre gerade nicht spüren lassen, gibt es nichts daran zu rütteln, dass Klimaschutz eine Notwendigkeit ist. Von vielen wird die E-Mobilität als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz betrachtet – allerdings nicht von den AZ-Lesern, wie die jüngste Umfrage der Woche zeigt.

„Werden Sie sich in Kürze ein Elektro-Auto kaufen?“, wollte die AZ wissen. Immerhin tauchen auf den Straßen in und um Gifhorn immer mehr Autokennzeichen mit dem „E“ für Elektro-Mobilität auf. Allerdings steht die große Mehrheit der AZ-Leser, die sich an der Online-Umfrage der Woche beteiligt haben, dem Elektro-Auto doch eher skeptisch gegenüber.

Mehr als die Hälfte sagt: „Nein, das ist nichts für mich“

Von den 331 Teilnehmern klickten 195 – das sind 58,9 Prozent – die Antwort „Nein, das ist nichts für mich“ an. Klare Aussage, sie setzen auf den Verbrenner-Motor. Oder sie betreiben den Umweltschutz bereits ganz intensiv auf andere Weise, indem sie den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, wer weiß?

Immerhin knapp ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich hingegen vorstellen, irgendwann mal ein Elektro-Auto zu fahren: „Vielleicht, wenn die Reichweiten steigen“, klickten 24,2 Prozent oder 80 Personen an. Sie stehen der Technik also grundsätzlich positiv gegenüber, erwarten aber von den Automobilherstellern noch eine weitere Entwicklung dieses Antriebs.

Knapp elf Prozent planen den Kauf eines Elektro-Autos

10,9 Prozent der Teilnehmenden – das entspricht 36 AZ-Leserinnen und -Lesern – haben bereits konkrete Pläne: Sie antworteten mit „Ja, da freue ich mich sehr drauf“ auf die Frage, ob sie sich demnächst ein Elektro-Auto kaufen. Und 6 Prozent oder 20 Personen klickten an: „Ich weiß noch nicht.“

Abgesehen von den aktuell trotz staatlicher Prämie bis 2025 noch hohen Anschaffungspreisen ist auch die Dichte der Lademöglichkeiten noch nicht ausreichend – auch wenn die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft gerade damit beginnt, in Wohngebieten mit Mietwohnungsbau Garagen mit Lademöglichkeiten auszustatten. Ein weiteres Problem ist in der Umfrage bereits angesprochen, die Reichweite: Für kurze Strecken sind E-Fahrzeuge gut nutzbar, aber Langstreckenfahrer kommen mit der Reichweite der Akkus bisher selten ans Ziel.

Gewinnchance für alle Teilnehmer an den Umfragen

Wer an den wöchentlich wechselnden Online-Umfragen auf der Homepage der Aller-Zeitung teilnimmt, hat die Chance, einen 50-Euro-Gutschein für den Media-Markt zu gewinnen. Diese Umfragen sind nicht repräsentativ, sondern zeigen bestenfalls einen groben Trend an.

Von Christina Rudert