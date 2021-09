So stehen AZ-Leserinnen und Leser zu einer Fortsetzung von kostenlosen Schnelltests

Landkreis Gifhorn

Vom 11. Oktober an gibt es zwar noch Möglichkeiten, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen, aber dieser muss dann bezahlt werden. Über die Höhe der Kosten für die Bürger wird noch diskutiert. Parallel dazu gilt mittlerweile überall die 3G-Regel: Zutritt nur noch möglich für Geimpfte, Genesene oder Getestete. In ihrer Online-Umfrage wollte die AZ wissen, was die Leserinnen und Leser davon halten.

180 Leserinnen und Leser beteiligten sich an dieser nicht repräsentativen Umfrage, die allenfalls einen Trend wiedergibt, den allerdings sehr deutlich. Die große Mehrheit sprach sich für diese Regelung aus: Auf die Frage „Sind Sie für die 3G-Regel und den Wegfall kostenloser Tests?“ antworteten 114 Teilnehmende: „Ja. Wer sich nicht impfen lassen will, soll die Folgen tragen.“ Das entspricht 63,3 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

33,9 Prozent der Teilnehmenden befürworten weiterhin kostenlose Tests

33,9 Prozent derjenigen, die an der Umfrage teilnahmen, sprachen sich allerdings dafür aus, dass Tests auch zukünftig kostenlos bleiben sollten. Das waren 61 Personen. Und 2,8 Prozent oder fünf Personen ist das egal.

Es gibt nach wie vor Personen, die sich beispielsweise aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen – wobei die Ständige Impfkommission gerade erst erklärt hat, dass sie eine Impfempfehlung mittlerweile auch für Schwangere ausspricht. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden darf oder für wen die Stiko keine Impfempfehlung gibt, wird nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums voraussichtlich auch künftig einen kostenlosen Test bekommen können. Ministeriums-Sprecher Andreas Deffner hatte kürzlich auf eine entsprechende Anfrage der AZ geantwortet: „Ich gehe davon aus, dass eine ärztliche Bescheinigung erforderlich sein wird.“ Allerdings müsse dafür zunächst noch die Testverordnung angepasst werden.

Was halten die Leserinnen und Leser von Sanktionen für Ungeimpfte?

In der neuen Online-Umfrage will die AZ von ihren Leserinnen und Lesern wissen, ob sie Sanktionen für Ungeimpfte befürworten. Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Wochen stark angestiegen, die Impfquote ist niedrig. Der gesellschaftliche Druck auf die Ungeimpften steigt. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens schlägt vor, dass Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, keinen Verdienstausfall mehr erstattet bekommen. Die Frage an die Leserinnen und Leser: Sollen Sanktionen dazu beitragen, dass mehr Menschen Corona als Krankheit ernst nehmen? Wer mitmacht, kann einen 50-Euro-Gutschein von Media-Markt gewinnen.

Von der AZ-Redaktion