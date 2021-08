Sind AZ-Leser Currywurst-Fans? Die Umfrage liefert die Antwort

Gifhorn

Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat seinen Ärger über die Abschaffung der berühmten VW-Currywurst in einer der Werkskantinen des Wolfsburger Autobauers kundgetan, bezeichnete die Wurst als „Arbeiters Kraftriegel“. Das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus soll nach den Werksferien fleischlos auftischen. Das sorgte bundesweit für Diskussionen. Und die AZ wollte von ihren Lesern wissen: Gehört Curry-Wurst auf den Kantinen-Speiseplan?

Die überwiegende Mehrheit holt sich gerne mal eine Currywurst in der Kantine: 74,1 Prozent der 379 Teilnehmer an der Umfrage – das entspricht 281 Personen – haben sich dafür ausgesprochen. Aufs Fleisch verzichten, um Massentierhaltung zu reduzieren und etwas für Gesundheit und Klima zu tun? Aus diesem Grund verzichten genau 49 Personen oder 12,9 Prozent der Teilnehmenden auf Fleischgerichte. Und ebenso hoch ist der Anteil derjenigen, die keine Meinung zu diesem Thema haben.

Fakt ist, dass auch in Gifhorn zahlreiche Currywurst-Fans unterwegs sind – das zeigen die Kommentare auf AZ-Artikel bei Facebook und auf der Homepage. Wer noch nicht weiß, wo im Landkreis er gute Currywurst bekommt, erhält unzählige Tipps, wo es das beste Kanzler-Menü geben soll. Mykonos und die Grill-Kate stehen in der Gunst ganz weit oben, gefolgt vom Waldesruh am Campingplatz in Wilsche. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Also wird nichts anderes übrig bleiben, als es selber auszuprobieren.

Wir möchten gerne von unseren Lesern wissen, wo man in Gifhorn die beste Currywurst essen kann.🌭 Posted by AZ Aller-Zeitung Gifhorn on Monday, August 16, 2021

Fakt ist aber auch, dass Volkswagen zunächst mal nur in einer einzigen der zahlreichen Kantinen auf dem Werksgelände die Currywurst vom Menüplan streicht – wer also nach den Werksferien Lust auf Currywurst mit Pommes hat, findet das Gericht in allen anderen Kantinen nach wie vor im Angebot.

Von der AZ-Redaktion