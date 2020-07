Gifhorn

Dass es für den kurz vor der Fertigstellung stehenden Neubau der GWG „Franz und Klara“ keine Schlüssel mehr gibt, sondern der Zugang per Smartphone erfolgt – die AZ berichtete unter der Überschrift „Für Franz und Klara sind keine Schlüssel mehr notwendig“ –, hält Nicole Wolf von der Bürgerinitiative Gesundheitsverträgliche Funknetze aus mehreren Gründen für bedenklich.

Nach Angaben von GWG-Geschäftsführer Andreas Otto steht die Fertigstellung des Neubauprojektes „Franz und Klara“ der Gifhorner Wohnungsbaugesellschaft (GWG) kurz bevor. Gleichzeitig präsentiert er dafür den digitalen Schließzylinder, der einen kontaktlosen Zugang zu Haus und Wohnungen per Smartphone-App gewährleisten soll. Unwillkürlich wirft das natürlich die Frage auf: Wie sollen zum Beispiel alte Menschen, von denen ein erheblicher Teil kein Smartphone besitzt, das Haus und die Wohnungen öffnen? Interessiert das Herrn Otto nicht? Hauptsache: Schlüssel adé – willkommen im digitalen Zeitalter. Oder ist man an diesen Menschen gar nicht interessiert?

Dabei versichert Herr Otto, dass der Türsensor TÜV-geprüft ist und allen Sicherheits- und Qualitätsansprüchen entspricht. Seine schiere Begeisterung gipfelt in der Binsenweisheit: „Wir leben länger, bleiben länger fit und brauchen zugleich im Durchschnitt über einen längeren Zeitraum Hilfe im Alltag. Mit diesem innovativen Schließsystem starten wir den Einstieg in eine digitale Welt des Wohnens.“ Die analoge Welt scheint es bei „Franz und Klara“ also nicht mehr zu geben.

Ist so viel „innovative Technik“ von den Mietern überhaupt gewünscht? Eine komplett verfunkte Umgebung, in der man den gesundheitsschädlichen Mobilfunkstrahlen ständig ausgesetzt ist? Was ist mit den Menschen, die Mobilfunk in dieser Konzentration nicht vertragen und davon krank geworden sind beziehungsweise krank werden? Vermutlich ist Herrn Otto nicht bekannt, dass es solche Menschen überhaupt gibt. Wir unterstellen Herrn Otto nicht, dass er die unweigerliche Ausgrenzung solcher Menschen bewusst in Kauf nimmt. Vielmehr unterstellen wir Unwissen im bedenkenlosen Umgang mit Mobilfunkstrahlung. Wir gehen fest davon aus, dass der Geschäftsführer einer Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft soziale Kompetenz, Empathie und Umsicht beweist.

Von Nicole Wolf