Landkreis Gifhorn

Für den Meinerser Matthias Baron ist die Kritik des Flüchtlingsrats am Landkreis wegen der Zwangsräumung der achtköpfigen Familie in Osloß nicht nachvollziehbar. Er hält einen vernünftigen Umgang mit dem deutschen Rechtssystem für das Mindeste, was man von Geflüchteten erwarten könne. Seine Meinung:

Es ist sicherlich bedauerlich, dass der Landkreis nicht so reagiert, wie man es sich wünscht. Man sollte aber nicht vergessen, dass es sich hier um fremdes Eigentum handelt, das man nicht so ohne weiteres verändern kann. Da hat jemand sieben Kinder und erhält aus unseren Steuern, ohne eingezahlt zu haben, reichlich Kindergeld. Von Ansprüchen auf Hartz IV will ich gar nicht reden. Das Mindeste, was man von „Geflüchteten“ erwarten darf, ist ein vernünftiger Umgang mit dem Umfeld und unserem Rechtssystem. Das fehlt hier anscheinend.

Von Matthias Baron