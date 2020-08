Meinersen

Dass im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme der Hunde in der Samtgemeinde Meinersen auch Hinweise von Bürgern auf nicht angemeldete Hunde erwünscht sind, hält Matthias Baron aus Ahnsen keinesfalls für Denunziantentum, sondern für sinnvoll.

Wo sind wir in Deutschland eigentlich hingekommen? Weshalb ist eigentlich der Täter ständig der Gute und andere sind die Schlechten? Da betrügt jemand – nichts anderes ist es, wenn ein Hund nicht angemeldet wird –, und Frau Kottlick ist der Meinung, dass ein Hinweis an die Gemeinde Richtung Denunziantentum ginge. Es ist richtig: Das Gros der Leute zahlt, aber eben nicht alle! Persönliche Bemerkung: Wenn ich meinen Hund anmelde, kann auch niemand einen Hinweis geben. Mit den Hundebesitzern hat man im Feld schon genug Ärger, weil die Tiere frei herumlaufen. Sagt man etwas, ist man der Böse. Nun soll man sie auch noch bei der Steuer in Ruhe lassen. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka handelt in meinen Augen völlig ordnungsgemäß. Auch Hinweise sind angebracht!

Matthias Baron bezieht sich auf diese Artikel:

Von Matthias Baron