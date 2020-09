Gifhorn

Für AZ-Leserin Eva Gresky steht außer Frage, dass die Gifhorner Straßen umbenannt werden müssen, deren Namensgeber eine Verbindung zur NSDAP hatten.

Die Absicht der Stadt Gifhorn war positiv und fortschrittlich: Sie ließ von Prof. Dr. Manfred Grieger die Straßennamen in der Stadt daraufhin überprüfen, ob die genannten Personen eine politisch belastete Vergangenheit haben. Das traf für einige Personen zu und wurde in der Sitzung des Kulturausschusses thematisiert. Die Argumente, die angeführt wurden, um eine Umbenennung der Straßen auf jeden Fall zu vermeiden, sind bemerkenswert.

„Die genannte Person bleibt in Erinnerung, und das ist die Ehrung“

Da wird gefordert, die Namen nicht als Ehrung der Person auf dem Schild zu betrachten, sondern als Mahnung. Wer kommt denn auf so etwas? Wer bleibt schon bei einem Straßenschild stehen und überlegt, ob es sich hier um eine Ehrung oder eine Mahnung handelt? Die genannte Person auf dem Schild bleibt in Erinnerung, und das ist die Ehrung. Weiterhin ist sehr erstaunlich, Martin Luther und Herrmann Löns wegen ihrer antisemitischen Äußerungen dafür ins Feld zu führen, dass eine NSDAP-Vergangenheit nicht so schlimm ist. Luther als Mensch des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit und der im Ersten Weltkrieg gefallene Löns haben die Zeit des Nationalsozialismus nicht erlebt. Sie hatten nicht die Möglichkeit, sich mit der Nazi-Ideologie auseinanderzusetzen und darauf zu reagieren. Wie sie reagiert hätten, ist reine Spekulation und macht die Absurdität des Arguments deutlich.

Mitläufertum sollte nicht bagatellisiert werden

Keine Spekulation dagegen ist die Tatsache, dass die Nazi-Vergangenheit noch in unsere Zeit hineinreicht. Es gibt immer noch rechtsradikale Bewegungen und viele unserer Jugendlichen wehren sich glücklicherweise dagegen. Warum will man diese Jugendlichen, die politisches Verantwortungsbewusstsein zeigen, dadurch enttäuschen, dass man Mitläufertum bagatellisiert?

Es steht uns nicht zu, Heldentum zu erwarten, aber es gab in Nazi-Deutschland Heldentum, dem man nicht gerecht wird, wenn man Straßen nach Mitläufern benennt.

Von AZ-Leserin Eva Gresky