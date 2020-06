„Wie ernst ist es dem Land mit dem Artenschutz?“

Gifhorn

Der AZ-Artikel „Land schließt Vereinbarung gegen das Artensterben“ hat Reimund Wunderlich aus Gifhorn veranlasst, folgenden Leserbrief zu schreiben:

Ist die Vereinbarung gegen das Artensterben wirklich ernst gemeint? In Zeiten der Corona-Pandemie liest man es gerne, dass die Niedersächsische Landesregierung eine Vereinbarung mit Bauern und Naturschutzverbänden gegen das Artensterben beschließt. Denn wie wir alle gerade leidvoll erfahren, hat die Ausbreitung des gefährlichen Corona-Virus eine Ursache auch darin, dass wir den Lebensraum wildlebender Tieren auf unserem Planeten immer mehr einengen – das Virus ist von Fledermäusen über Wirtstiere auf den Menschen übertragen worden. Durch Einengung der Lebensräume der Wildtiere werden diese gezwungen, ihre Gewohnheiten bei der Nahrungssuche zu ändern, und kommen dadurch eher mit den Menschen in Berührung.

Eine Betonschneise

In krassem Widerspruch zu den angekündigten Wohltaten für den Natur- und Artenschutz steht aber der vor allem von der Niedersächsischen Landesregierung befürwortete Autobahnneubau A39 von Wolfsburg nach Lüneburg. Die 105 Kilometer lange Autobahn würde eine Betonschneise in eine gewachsene Natur- und Kulturlandschaft schlagen. Ein Betonband, das den Artenschutz mit Füßen tritt und in völligem Widerspruch zu den angekündigten Natur- und Artenschutzmaßnahmen steht. Da die A39 momentan wegen mehrerer Planungsfehler nicht gebaut werden darf, wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt, wo die Niedersächsische Landesregierung zeigen kann, dass sie es mit dem Natur- und Artenschutz wirklich ernst meint. Sie könnte den Bau dieser verkehrlich nicht notwendigen, überflüssigen Autobahn verhindern und damit der Natur und dem Artenschutz und auch uns Menschen einen großen Dienst erweisen.

Von Reimund Wunderlich