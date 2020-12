Gifhorn

Die Art und Weise, wie die Stadtverwaltung Gifhorn die Gedenktafel für die Methanolopfer am Bahnhof Gifhorn enthüllt hat, entrüstet den Gamsener Hans-Joachim Henke. Er schreibt:

Ist das Demokratie oder eher Angst vor der eigenen Courage, wenn die Stadtverwaltung Gifhorn den Initiatoren der Gedenktafel für die „Methanolopfer“ wegen der Corona-Pandemie die geplante Enthüllung der Gedenktafel am Bahnhof Gifhorn absagt und einen Tag darauf in der Lokalpresse diese längst notwendige Aktion im „kleinen Kreis“ (natürlich ohne diese „Gutmenschen“) zelebriert?

Dazu stellen sich mir einige Fragen: Welcher Art sind die Berührungsängste im Rathaus? Ist die Vergangenheitsaufarbeitung in Gifhorn nicht von Herzen gewollt? Ist die Angst vor den rot-blauen Neunazis doch größer als nach außen vermittelt?

Wir haben bald Kommunalwahlen, und „die da oben“ werden bewertet werden. Wenn wir in Gifhorn unsere lokale Vergangenheit in der NS-Diktatur nicht dadurch verarbeiten, dass wir uns von belasteten Personen und Namensgebungen distanzieren und dementsprechend agieren, haben wir auch keinen moralischen Anspruch, auf andere Staaten oder Gemeinschaften zu zeigen. Unseren Kindern Mitmenschlichkeit und Demokratie durch Aufklärung zu vermitteln sollte unser Ziel sein. Die Vielzahl aller Gifhorner/innen sind Demokraten, daraus müssen wir doch was machen können! Ich würde mir von Ihnen ein bisschen mehr Rückgrat in dieser Sache wünschen, Herr Bürgermeister!

Lesen Sie auch:

Von AZ-Leser Hans-Joachim Henke