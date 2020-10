AZ-Leserin Dagmar Melchert stellt in Frage, dass Schwimmunterricht für Schüler Vorrang vor dem Sport- und Freizeitbetrieb in der Allerwelle hat. Sie ist überzeugt, dass keine der Gifhorner Schulen die Bedingungen erfüllen kann, die Walter Lippe als Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft in der AZ genannt hat.