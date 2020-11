Brome

Zur Sitzung des Rates des Flecken Brome bezieht AZ-Leserin Elke Warnecke Stellung, sie kritisiert zum einen den Umgang mit dem Verkauf der OHE-Trasse an Anlieger, zum anderen die Ablehnung der Aufnahme Bromes in die Entwicklungszone des Biosphärenreservat Drömling.

Wieder einmal wurde in Brome die Option, sich als fortschrittliche, ökologisch ausgerichtete und bürgerfreundliche Kommune zu präsentieren, für viele Jahre verhindert. Das Trauerspiel, im wesentlichen bestehend aus zwei Akten, wurde bestimmt durch eine große Portion Unwissenheit und Desinteresse, für die Bügerinnen und Bürger Perspektiven zu entwickeln.

Anzeige

Akt 1: Die OHE-Strecke

Akt 1, die OHE-Strecke: Bürgermeister Borchert stellte fest, dass man den Bereich als „wichtiges Biotop“ erhalten will. Im Vorfeld wurde offensichtlich schon festgelegt, die Strecke in drei Teilbereiche zu untergliedern und nur an Anrainer zu verkaufen. Es liegt auf der Hand, dass dies Landwirte sind. Diese wollen sich dafür einsetzen, dass der Gleiskörper erhalten und gepflegt wird, Heckenbewuchs erfolgen kann und Lichtzonen für Eidechsen erhalten bleiben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Strecke ist insofern für Draisinenfahrten verloren.

Akt 2: Aufnahme in die Entwicklungszone des Biosphärenreservats

Akt 2, Aufnahme in die Entwicklungszone für ein länderübergreifende Biosphärenreservat Drömling durch die UNESCO: Hier wurde explizit darauf hingewiesen, dass die nächste Möglichkeit aufgenommen zu werden erst wieder in 15 Jahren erfolgen kann. Eine Aufnahme wäre nicht nur für die Natur und Umwelt ein Glücksfall gewesen, sondern hätte auch finanzielle Fördermöglichkeiten (EU-Mittel) für kulturelle, wirtschaftliche und sozialökologische Projekte mit sich gebracht. So ein nachhaltiges, regionales Entwicklungsprogramm hätte für die Gemeinde Brome ganz neue Perspektiven eröffnet, inklusive Arbeitsplätze. Auch dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

„Dieser Stillstand in Brome ist an Traurigkeit kaum zu überbieten“

Wie kann es sein, dass ein Ort wie Brome, arm an kulturellen Highlights, es sich leisten kann, den Spaß des Draisinefahrens (woanders über viele Kilometer durch Felder und Wälder) einfach zu ignorieren? Bezüglich des Biosphärenreservats Drömlings war der Gemeinderat Tülau offensichtlich besser informiert. Hier stimmte der Gemeinderat einmütig der Aufnahme zu. Dieser Stillstand in Brome ist an Traurigkeit kaum zu überbieten.

Von AZ-Leserin Elke Warnecke