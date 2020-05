Eva Gresky: „Das gängige Argument für Massentierhaltung ist die Nachfrage nach Billigfleisch“

Landkreis Gifhorn

In ihrem Leserbrief bezieht sich die Wagenhofferin Eva Gresky auf die Berichterstattung über geplante Hähnchenmastställe im Landkreis Gifhorn – sie lehnt diese Art der Tierhaltung aus mehreren Gründen ab.

Der Bau von Massentierhaltungsställen trifft deutlich auf immer stärkeren Widerstand in der Öffentlichkeit. In Brome konnte eine Ratssitzung nicht stattfinden aus Protest gegen die geplante nicht-öffentliche Beratung über die Errichtung von drei Massentierhaltungsställen für jeweils 60 000 Hähnchen, in Wittingen protestierten Bürger gegen den Bau von Hähnchenmastanlagen, ebenso in Isenbüttel. Ein kreisweites Bündnis gegen Massentierhaltung ist gegründet worden. Das Thema ist brisant und sehr zeitgemäß. Es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite stehen der Gewinn, den der jeweilige Antragsteller mit dieser quälerischen Tierhaltung macht. Auf der anderen Seite stehen die Verluste, die die Allgemeinheit tragen muss. Die Anwohner verlieren an Lebensqualität durch Geruchsbelästigung, Stäube und gefährliche Keime. Es sind vielfältige Arten von Bakterien, die sich in den extrem überfüllten Ställen vermehren, sich durch den Einsatz von Antibiotika gefährlich verändern und in die Außenwelt gelangen können. Außerdem bezahlen wir alle dadurch, dass wir eine weitere Belastung des Grundwassers durch Nitrat und eine weitere Erhöhung des CO2 Aufkommens hinnehmen müssen. Diese Form der Landwirtschaft fördert massiv die Schädigung unseres Ökosystems. Ist es verwunderlich, dass sich Landwirte mit dieser Art von industrieller Tierproduktion nicht beliebt machen? Das gängige Argument für Massentierhaltung ist die Nachfrage nach Billigfleisch, die man bedienen müsse. Sonst täte das die Konkurrenz in anderen Ländern, wo es keinen Tierschutz gebe. Wir wissen, wie es in den Ställen auch in Deutschland zugeht. Für die Tiere ist es gleich, ob sie nach deutschen Vorschriften gequält werden oder ohne in anderen Ländern. Das Argument, man könne erst etwas ändern, wenn sich ein europäischer Markt mit fairen Preisen ergeben habe, zeugt von Scheinheiligkeit und Marktromantik. Eine Landwirtschaft, die unser Ökosystem schädigt, muss ernsthaft und schnell an einer Änderung ihrer Wirtschaftsweise in Richtung Umweltverträglichkeit und ehrlicher Akzeptanz des Tierschutzgesetzes arbeiten.

Von Eva Gresky