Gifhorn

Über den Vorschlag der CDU-Fraktion, zur Entlastung der Lindenstraße vom Busverkehr die Rendezvous-Haltestelle aufzulösen, kann AZ-Leser Karsten Brüggemann nur den Kopf schütteln. Er hat eine andere Idee für das Verkehrskonzept in der Innenstadt.

Das Problem wird nur in eine andere Straße verlagert

Den beklagten Ärger der Anwohner in der Lindenstraße kann ich voll verstehen. Die Lindenstraße mit den liebevoll verschachtelten Seniorenwohnungen ist ein architektonisches Schmuckstück, welches wie die holländischen Beguinenhöfe sehr sehenswert ist. Wenn nun der Verkehr durch die Xanthistraße zusätzlich fließen soll, wird das Problem nur in eine andere Straße verlagert. Hier fahren bereits täglich 80 und mehr Busse durch und lassen die Balkone erzittern, weil offenbar die Straße dem Druck nicht gewachsen ist. Die gläserne Seite eines Balkons ist schon spontan in Tausenden von Scherben herabgeregnet.

Der Fußweg von der Rendezvous-Haltestelle zum Bahnhof beträgt 900 Meter

Die Haltestelle an der Commerzbank mitten im Zentrum hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Der CDU-Fraktionschef Thomas Reuter kann im Internet nachlesen, dass der Fußweg von der Bushaltestelle am Bahnhof 900 Meter beträgt – die Luftlinie ist für Vögel. Ein intelligentes neues Verkehrskonzept sollte einen Shuttle vom Bahnhof zu den Innenstadt-Haltestellen planen, der alle zehn Minuten mit leichteren Bussen die Runde dreht, und zwar kostenlos.

Lesen Sie dazu auch: Ärger über Bus-Konvois in der Lindenstraße

Von AZ-Leser Karsten Brüggemann