„Erschreckend viele Ärzte und Personal ohne Mundschutz“

Gifhorn

Das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes ist aus Sicht des Gifhorner Zahnarztes Dr. Karsten Brüggemann ein erfolgreicher Schutz gegen Infektionen wie das Corona-Virus. Er schreibt dazu:

Der Mund-Nasen-Schutz ist jetzt endlich anerkannt! Warum nicht eher? Die Virologen im Fernsehen sind hochqualifizierte Wissenschaftler, die schon lange keine persönliche Erfahrung mehr am Patienten haben. Sie sagen häufig: „Das wissen wir alles noch nicht.“

Anzeige

Bester Erfolg gegen Infektionen

Als Zahnarzt habe ich 45 Jahre bei der Behandlung einfachen Mund-Nasen-Schutz getragen mit bestem Erfolg gegen Infektionen. Das weiß ich allerdings genau! Wenn man die Infizierten bei der Aufnahme gefragt hätte, ob sie einen Mundschutz getragen haben, hätte das wohl kaum einer bestätigen können. Auch in den Berichten aus Krankenhäusern sieht man noch erschreckend viele Ärzte und Personal in den Fluren ohne Mundschutz! Wenn wir es jetzt Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und auch Wolfsburg in ganz Niedersachsen nachmachen, werden wir ganz sicher die Ansteckungen verringern können und eine zweite Welle vermeiden. Polizei und Ordnungsamt (Fahrrad-Streifen!) sollten häufiger zu sehen sein.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Dr. Karsten Brüggemann