Für den Bromer Volkhard Schuleit passen die beiden im jüngsten Gemeinderat getroffenen Beschlüsse nicht zusammen: Verkauf der OHE-Trasse an Anlieger um des Naturschutzes willen, aber Ablehnung der Aufnahme in die Entwicklungszone Biosphärenreservat, weil dort die EU die Naturschutzregeln vorgibt. Schuleit hält das für wenig glaubwürdig.

In Brome haben in einer Gemeinderatssitzung Mandatsträger über ein Geschäft abgestimmt, an dem sie selbst beteiligt sind. Sie haben auch darüber abgestimmt, dass bei einem Grundstückskauf der Quadratmeter-Preis von 1,5 auf 1,2 Euro gesenkt wurde. Interessenkonflikt? Nicht so schlimm, sagt nach Auskunft des Bürgermeisters die Kommunalaufsicht, da ja genug andere Kumpel im Gemeinderat für den Deal gestimmt haben.

Es handelt sich um einen Deal, bei dem Grundstücke zu einem günstigen Preis von der Gemeinde an eine Gruppe Privilegierter veräußert werden sollen. Die Sache habe ja einen guten Zweck. Aus der ehemaligen OHE-Strecke soll durch den Handel ein „Grünes Band“ werden und die Gemeinde bekäme sogar noch etwas Geld. Die kaufwilligen Anrainer betonen ihre Selbstlosigkeit, da sie die gekauften Flächen nicht bewirtschaften könnten, wegen der Bodenkontamination und einer Vertragsklausel, die garantieren soll, dass die Fläche der Natur überlassen würde.

Merkwürdig kontrastiert diese Behauptung mit dem Abstimmungsverhalten beim Antrag zum Biosphärenreservat von Astrid Leibach (Grüne) in der gleichen Ratssitzung. Sie lehnen den Antrag ab, obwohl er der Gemeinde deutliche finanzielle Vorteile brächte. Der Grund: Die EU könnte im Biosphärenreservat über die Einhaltung von Naturschutzregeln wachen.

Wie glaubhaft ist das? Naturschutz nur, wenn man selbst entscheiden kann, ob man ihn im Zweifelsfall beachtet. Eine Alternative wäre eine öffentliche Ausschreibung und zum Beispiel der Erwerb durch eine Gesellschaft, an der sich alle Bürger mit Anteilen beteiligen können. Dies würde für Transparenz sorgen und wäre ein Zeichen gegen die übliche Kumpelpolitik.

Von AZ-Leser Volkhard Schuleit