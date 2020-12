Hillerse

Zur von der SPD beantragten Machbarkeitsstudie für eine Querung der Oker in Hillerse schicken Jens Fieser, Naturschutzbeauftragter des ASV Hillerse, und Garlef Kalberlah, Naturschutzbeauftragter vom Hegering Hillerse, folgenden Leserbrief:

„Denn sie wissen nicht was sie tun“, anders lässt sich der Antrag der SPD in Bezug auf eine Machbarkeitsstudie für eine Oker-Überquerung nicht zusammenfassen. 5000 Euro Steuergelder sollen mal wieder „verbrannt“ werden, by the way, da war doch was mit dem Schwarzbuch der Steuerzahler in Hillerse? Die SPD in Hillerse, sei angemerkt, hat mit Naturschutz wohl nichts im Sinn. Man denke an das Mulchen einer Waldfläche für einen potentiellen Einkaufsmarkt (ein ökologisch wertvolles Biotop wurde zerstört) und den Kunstrasenplatz. Interessant an dem jetzigen Antrag ist, dass bereits jetzt schon feststeht, dass eine Machbarkeit nicht gegeben ist. Dazu muss man sich natürlich mit Verordnungen und Gesetzgebungen wie dem Bundesnaturschutzgesetz beschäftigen. So würde man hier bereits feststellen, dass es sich um ein FFH-Gebiet handelt und nicht wie Frau Neuendorf meint, um ein „Naherholungsgebiet“. Der ASV und die Jägerschaft Hillerse haben in Kooperation mit der Aktion Fischotterschutz eine komplexe Strukturaufwertung in der Okeraue der Gemeinde Hillerse mit immensem finanziellen Aufwand gerade erst abgeschlossen. Und da soll wieder eine Schneise geschlagen werden, mit massiver Brückenkonstruktion (hochwasserfest) und allem, was dazu gehört? Wir Angler und Jäger werden einen solchen Eingriff, einschließlich der Zerstörung einzigartiger Habitate inklusive ihrer seltenen und geschützten Arten, nicht zulassen. Liebe SPD-Fraktion, erst die Hausaufgaben machen, dann (bitte sinnvolle) Anträge stellen! Man hätte ja vorher auch mal fragen können.

Von AZ-Leser Jens Fieser und Garlef Kalberlah