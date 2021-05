Hier in unserer Heimat schafft jemand ein Lebenswerk – das ist die Sensation

Wesendorf

Während der neue Trainer des FC Bayern als Sensation angepriesen wird, hält AZ-Leser Thomas Drescher aus Wesendorf etwas ganz anderes für die wirkliche Sensation des Tages.

Zwei Berichte am 28. April lassen aufhorchen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben: Der FC Bayern hat einen neuen Trainer, das sei eine Sensation. Und eine Bäckerei in Wahrenholz baut eine neue Brotfabrik. Beide Meldungen haben aber doch einen inneren Zusammenhang.

Alles wird finanziert, und der Bäcker hofft, dass die neue Bäckerei reibungslos funktioniert

Bei der neuen Bäckerei konnte man lesen: Für das Gebäude werden zirka 15 Millionen Euro investiert, dazu einige Millionen Euro für die Gerätschaften, also neue Backöfen, Kuchenbleche und vieles mehr, der Bäcker wird das genauer wissen. Man konnte auch lesen: Es gibt keine Zuschüsse. Alles wird finanziert, und der Bäcker hofft, dass die neue Bäckerei reibungslos funktioniert. Das hoffen auch seine Lieferanten, nämlich all die vielen Bauern, die erstmal pflügen, drillen, düngen und schließlich ernten, denn: Getreide wächst bekanntlich nicht von alleine. Und die Müller müssen mitarbeiten. Und ganz viele andere Bäcker. Und Konditoren, und ganz viele andere.

Der FC-Bayern-Chefcoach trainiert Spieler, damit diese Tore schießen. Dafür bekommen sie ihr Gehalt, oder auch: Mit dem Toreschießen verdienen sie ihre Brötchen. Eine kurze Recherche zum Thema „Spielergehälter“ zeigt: Die besten Spieler könnten sich jedes Jahr eine neue supertolle Bäckerei leisten. Jedes Jahr eine neue Bäckerei! Dafür, dass sie Fußball spielen!!!

Alle diese Menschen arbeiten nur für eines: Unser tägliches Brot!

Und wo ist nun die Sensation? Während dort ein Fußballer einer nicht wirklich wichtigen Tätigkeit nachgeht, schafft hier in unserer Heimat jemand ein Lebenswerk, das nicht nur sein eigenes ist, sondern das all seiner Mitschaffenden. Viele Menschen sind dabei, aus 40 Ländern, so liest man, und alle arbeiten nur für eines: Unser tägliches Brot! Das ist die wirkliche Sensation!

Von AZ-Leser Thomas Drescher