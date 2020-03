„Wer ist hier mit wem solidarisch?“

Gifhorn

Zu seinen Beobachtungen aus Gifhorns Innenstadt schickte Dr. Detlef Eichner diesen Leserbrief:

Wer ist hier eigentlich mit wem solidarisch? Wir lassen unsere Kinder und Jugendlichen nicht mehr in die Kitas und Schulen und beschneiden so ihr Recht auf Bildung. Zurecht! Denn die Ausbreitung des Corona-Virus` nimmt immer mehr Fahrt auf. Kinder und Jugendliche könnten durch ihr Aufeinandertreffen in Kita-Gruppen und Schulklassen sich gegenseitig anstecken und so einer weiterhin ungebremsten Verbreitung des Virus` auch in deren Familien hinein Vorschub leisten.

Die meisten Kinder und Jugendlichen würden –so habe ich die Fachleute verstanden- selbst kaum ernsthafte Krankheitssymptome bekommen und aufweisen. Besonders gefährdet sollen wohl Menschen mit gewissen Vorerkrankungen und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sein. Bei der letztgenannten Gruppe kommen wohl häufig auch Vorerkrankungen vor.

Deshalb und um Ältere und Vorerkrankte zu schützen, müssen sich Kinder und Jugendliche solidarisch zeigen und auf ihr Recht auf Bildung zurzeit verzichten.

Ein Blick in die Gifhorner Innenstadt machte mich Mittwochvormittag fassungslos: Es herrschte ein reges und überwiegend munteres Treiben in zum Teil dicht an dicht stehenden Grüppchen. Und ein nicht unerheblicher Teil der dort anwesenden Menschen war deutlich zu alt, um als Kind oder Jugendlicher bezeichnet zu werden.

Wer zeigt sich hier also mit wem solidarisch? Oder ist Solidarität eine Einbahnstraße?

