Gifhorn

Der Investor Asset hat kürzlich den Entwurf für das Klimaschutz-Wohnprojekt Hohe Düne auf dem alten Krankenhaus-Gelände in Gifhorn vorgestellt. Dazu äußert sich Bernd Thiele in einem Leserbrief:

Die Stadt Gifhorn veranlasste bereits 2012 einen städtebaulichen Planungswettbewerb für die Nachnutzung des alten Krankenhausgeländes. Die vier beteiligten Architektenbüros hatten übereinstimmend (!) zwecks städtebaulicher Aufwertung ein Waldquartier im Grünen mit lockerer Anordnung von Wohnanlagen in vielfältigen Bebauungslösungen empfohlen. Die Stadt hat sich damals ausdrücklich positiv geäußert.

Anzeige

Ich war deshalb weniger über die Bauabsichten des neuerlichen Investors erstaunt und frustriert als vielmehr über die Reaktion der Parteien im Gifhorner Stadtrat. Denn diese haben den Vorstellungen der Asset AG „grünes Licht“ gegeben. Was an – sage und schreibe – 440 Wohnungen in Betonklötzen mit bis zu fünf Obergeschossen und Fachdächern am Laubberg noch „grün“ sein soll, das ist mir allerdings schleierhaft.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter „amerikanisiert“. Die Folgen des ungebremsten Gewinnstrebens verschlechtern unsere Lebensqualität – beispielsweise im topografischen Zentrum unserer Stadt am Laubberg, wenn sich der Investor mit seinen Plänen durchsetzen sollte.

Auf den noch ausstehenden Beschluss im Rat unserer Stadt über die Änderung des Bebauungsplanes zur Nachnutzung des alten Krankenhausgeländes dürfen wir deshalb alle gespannt sein.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Thiele