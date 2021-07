Sassenburg

AZ-Leserin Sabine Küssner aus der Sassenburg macht sich im Zusammenhang mit der Forderung, Kinder und Jugendliche zu impfen, Gedanken über die Solidarität.

Natürlich trifft es wieder die Kinder, wen auch sonst? Sie sind die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, müssen das machen, was die Erwachsenen bestimmen, haben keine Lobby, und auch bei den Politikern sind sie nicht das Thema Nr.1. Wozu auch, sie bringen ja keine Wählerstimmen!

Von den Kindern wurde höchste Solidarität verlangt

Über ein Jahr lang wurde von unseren Kindern höchste Solidarität verlangt, um (ältere) Erwachsene vor dem Virus zu schützen und deren Gesundheit zu erhalten. Auch auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit, wie wir nun wissen, denn psychische Erkrankungen und Übergewicht haben um mehr als 40 Prozent zugenommen. Aber egal, was muss, das muss!

Jetzt sind über 80 Prozent der älteren Erwachsenen geimpft und ich warte täglich auf Berichte, dass diese sich nun ebenfalls solidarisch zeigen, den Kindern etwas zurück geben, für all das, was diese erdulden und erleiden mussten (und immer noch müssen). Aber ich lese nichts! Ich höre nichts!

Was ich sehe und höre, sind Ältere, die am Nordseestrand oder am Flughafen interviewt werden und berichten, das sie sich so freuen, endlich wieder in den Urlaub zu können, endlich wieder Kultur zu genießen. Ich sehe Ältere, die vor Geschäften rumlungern und zum Besten geben, dass sie so happy sind, weil sie endlich wieder shoppen können, endlich wieder im Restaurant sitzen können, und nebenbei muss man die Geschäftsleute ja auch solidarisch unterstützen. Natürlich, das ist ja auch wichtiger als die Kinder zu unterstützen.

Hier hört die Solidarität auf

Ich habe noch kein einziges Statement gehört, in dem jemand sagte: „Ich verzichte jetzt auf den Urlaub und spende das Geld, das dieser kosten würde, an eine Schule, an einen Kindergarten, an eine soziale Einrichtung für Kinder.“ Nein. Hier hört die Solidarität auf, schließlich hat man sich lange genug eingeschränkt. Der Urlaub muss jetzt sein. Und damit dieser auch stattfinden kann, müssen jetzt eben noch mal die Kinder ran: Die müssen jetzt geimpft werden, damit endlich die Herdenimmunität erreicht wird und alles wieder möglich ist.

Spätfolgen? Risiken? Weggewischt, wird schon gut gehen. Und unter der Scheinheiligkeit, dass wir ja hauptsächlich den Kindern etwas Gutes tun, machen wir uns unser Leben wieder auf Kosten der Schwächsten nett.

Von AZ-Leserin Sabine Küssner