Isenbüttel

Ein Brückenbauwerk über die Bahn in Höhe Reuteranger für den Bau einer zweiten Zufahrt in die Siedlung Försterkamp hält der Isenbütteler Mathias Schubert aus mehreren Gründen für keine gute Idee. Kosten, Flächenverbrauch und Lärmbelastung sind seine Argumente.

Mit einiger Verwunderung habe ich den Artikel zur Entlastungsstraße Försterkamp in der AZ gelesen. Frau Rudert lässt sich im Kommentar gar zu der Aussage hinreißen, dass es gut sei, eine Empfehlung für die Fortsetzung der aktuellen Planung zu geben. Dann ist eine Kostensteigerung seit Beginn der Planungen von nahezu Faktor 5,5 gut? Da kommen prozentual nicht mal BER und Erbphilharmonie mit!

„Keine andere Variante war je teurer“

Gut ist, dass der Bund, das Land und die Kommune, also die Steuerzahlenden, zirka 4,4 Millionen Euro zahlen sollen? Die Bahn trägt zirka 1 Millionen bei. Die aktuelle Schätzung der Gesamtsumme des Bauvorhabens (4,5 Millionen Euro plus 20 Prozent Planungskosten) fehlt leider in dem Artikel. Keine andere Variante war je teurer.

Gut ist, dass die Brückenvariante den bisher größten Flächenverbrauch aufweist und stark in die Landschaftserscheinung eingreift? Gut ist, dass von dem Brückenbauwerk höhere Geräuschemissionen in die Umgebung ausgehen werden? Fahrzeuge, insbesondere schwere, müssen zur Überwindung der Rampen mehr Leistung aufwenden und der resultierende Schall verteilt sich durch die Höhe weiter.

Die Gesprächsbereitschaft für eine Anbindung nach Bornsiek ist neu

Nicht gut recherchiert ist jedenfalls, dass länger keine neuen Argumente aufgetaucht seien. Die fehlende Gesprächsbereitschaft, die lange als Ausschlusskriterium für die Anbindung nach Bornsiek galt, ist nicht mehr aktuell. Ebenso ist ein höhengleicher Bahnübergang erst Ende April vom BMVI endgültig ausgeschlossen worden.

Schade, dass die Chance für eine günstigere und vom Erscheinungsbild verträglichere Lösung so einfach durch die Mitglieder der SPD und der Grünen (möchten jetzt doch Straßenbau) vertan wurde.

Von AZ-Leser Mathias Schubert