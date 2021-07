Gifhorn

Statt ins Mühlenmuseum zu investieren, sollte lieber in Kitas und Schulen investiert werden, hatte AZ-Leser Jörg Prilop in einem Leserbrief zur Diskussion um den Kauf des Mühlenmuseums durch die Stadt geschrieben. Unterstützung bekommt er von Beate Zimmermann, die selber als Lehrerin tätig ist.

Bezugnehmend auf den Leserbrief Jörg Prilops vom 30. Juni kann ich mich seiner Forderung voll und ganz anschließen. Gerade diese Coronazeit hat uns gezeigt, wo wir als Gesellschaft schärfer hingucken und unterstützen müssen. Das sind in meinen Augen soziale Projekte unserer Stadt und unseres Landkreises.

Die persönlichen Erfahrungen als Argument für Sanierungsbedarf

Ich selbst unterrichte seit nunmehr fünf Jahren an einer Gifhorner Stadtschule. Hier besteht höchster Sanierungsbedarf. Hier sehe ich, was unseren Kindern und Jugendlichen fehlt. Hier muss ich hilflos mit ansehen, wenn notwendige Beratungsstellen fehlen, um Familien und somit Schüler zu unterstützen. Hier erlebe ich hautnah, wie es ist, in einem sanierungsbedürftigen Gebäude meine wissbegierigen Schüler/Innen unterrichten zu müssen.

Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft

Also: Die für das Mühlenmuseum veranschlagten Millionen und Folgekosten in Kitas, Schulen, Beratungsstellen, Initiativen und Sportvereine stecken. Das nützt allen. Das hilft besonders unseren Kindern und Jugendlichen. Sie sind unsere Zukunft. Dank an Jörg Prilop für diesen guten und allen einleuchtenden Vorschlag.

Von AZ-Leserin Beate Zimmermann